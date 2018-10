Muñiz y la mirada interna

"Otro partido de la categoría, con tres puntos y ante un buen rival que el año pasado estaba en Primera. Nos van a exigir mucho sacrificio para traer los tres puntos a Málaga". Así es Juan Ramón Muñiz si alguien no lo recordaba. Un hombre con discurso medido. Pero dentro de la prudencia, siempre intenta dejar claro que lo suyo no es casualidad: "No miro a los otros equipos, intento que miren hacia nosotros. Todos los puntos son vitales y nuestro objetivo de la semana ha sido trabajar para traernos los tres puntos".

El rival de mañana supone un escenario similar al de hace un par de jornadas en Las Palmas. El Dépor es el otro recién descendido y no puede quitarse el cartel de favorito aunque quiera. "El Dépor es un equipo que domina el área contraria y tiene buena pegada. Tienen buenos jugadores y están hechos para estar en la parte alta de la tabla. Sus puntos fuertes son las individualidades en campo contrario. Destacan por ser un equipo trabajado y con un sistema asimilado. Se han adaptado rápido", analizó Muñiz acerca de su rival, al que tiene perfectamente estudiado.

"Si pierden un avión Munir o N'Diaye, no llegan", refiriéndose al partido ante el Elche

Es casi una costumbre ver al entrenador blanquiazul sacando pecho por la calidad del bloque al completo, sin detenerse en exceso en hablar de manera individual de uno u otro jugador. Es parte de su filosofía. Hacia el exterior, siempre hará defensa y se mostrará orgulloso de sus jugadores: "Estoy tranquilo porque tengo jugadores que saben lo que van a hacer. Los que están fuera tiene que estar contentos, puesto que están aportando un granito de arena importante para el bloque. Tenemos que agradecerles que estén preparados y trabajando bien".

Pero Muñiz no es impermeable y también se queja cuando tiene que hacerlo, cuando ve que una situación limita sus posibilidades y le merma en recursos. Ahí entra de lleno el Virus FIFA. Dos de los pilares de este Málaga son N'Diaye y Munir. Ambos fueron convocados por sus respectivas selecciones para este parón, en el que seguirán compitiendo para la clasificación para la próxima Copa de África. Pero las fechas suponen un riesgo, puesto que además no estar contra el Albacete, también corren el riesgo de no poder estar para la jornada siguiente contra el Elche el viernes 19 de este mes. "Nos genera un problema porque como pierdan el avión no llegan y sería un problema para dos partidos", apuntó Muñiz, que añadió algo que lleva tiempo repitiendo: "Es una situación que se tiene que ir solucionando. Todo mejora en la categoría, hay más televisiones, los estadios... Ahora tiene una repercusión, un seguimiento, se televisa cada partido. Para que no merme el espectáculo, y LaLiga seguro que lo ha pensado, hay que adecuarse a lo que va exigiendo la competición. Hay jugadores internacionales en la categoría, para poder ver las plantillas hay que ir ajustando eso un poco para que todo crezca al nivel que lo está haciendo". N'Diaye tiene que volver de Khartoum tras un Sudán-Senegal (martes 16 de octubre, 19:30) y Munir después del Islas Comores-Marruecos (mismo día pero a las 15:00 horas).