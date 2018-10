Muñiz moldea a Iván Rodríguez

"Me dice que no me complique, que lo haga como sé y como siempre lo he hecho. Con Muñiz es todo más fácil, somos un bloque". Iván Rodríguez comienza a adueñarse del carril del 2. Lleva dos partidos como titular por la lesión de Cifu y quiere aprovechar para asentarse. Para ello tiene que escuchar con atención a Muñiz, que le está moldeando para convertirle en el jugador que puede llegar a ser. "Hemos conseguido tener un grupo bastante fuerte. Yo que he vivido estar fuera y dentro, trabajamos muchísimo en ambas situaciones y eso hace que no se note apenas cuando entre uno. Muñiz es muy exigente y eso se agradece", añadió refiriéndose al técnico.

Otro que le habla y le corrige es Luis Hernández: "Está al lado mía y se notan las correcciones. Está encima de ti y se nota mucho a la hora de subir para arriba. Que te ayuden y te digan por dónde moverte es bueno". El canterano sabe que está ante una gran oportunidad en su carrera y aprende de lo que le cuentan, de lo que le piden y también de lo que sucede en el campo. "Es una segunda jugada de un córner, la defensa estaba un poco descolocada, no salimos bien. No me fijé en que estaba detrás Bergantiños, se quedó solo y la puso. Siempre analizamos los goles, pero está tan cerca el partido del viernes que hay que dejarlo atrás. Hay que hacer bueno el empate con los tres puntos", relató Iván, que lamenta el gol del Dépor pero se lo toma con filosofía.

El defensa analiza el gol del Dépor y asume su cuota de responsabilidad

De cualquier modo, está contento: "Me sentí bastante cómodo con el equipo en los dos partidos. Aprovechando cada minuto que pueda jugar para hacerlo lo mejor posible en el campo. Estamos haciendo bien las cosas, ojalá mantengamos esta dinámica mucho tiempo". El chico, que atendió a los medios en el día de ayer, ve recompensado el esfuerzo de tantos años en la cantera: "Siempre te compensa, al final estás en el Málaga, que es la ilusión desde que eres pequeño. Nada es fácil, un chaval de cantera tiene que pasar por muchos momentos para llegar arriba. Ahora estoy saboreando todo eso. Te encuentras con jugadores de más calidad, equipos cerrados y bien trabajados. Estando en el Málaga y con los compañeros que tengo, todo es más fácil".

También habló de otros canteranos a los que espera ver pronto en el primer equipo: "¿Los siguientes? Por edad y recorrido, Deco y Alberto pueden dar el salto en cualquier momento. También están entrenando con nosotros Keidi e Iván Jaime. Hay muchos". Otros ya derribaron la puerta, como Harper, al que elogia Rodríguez: "El que lo conociera sabía que era un futbolista increíble. En cualquier momento podía suceder. Como muchos del filial, es darle la oportunidad y la aprovecharán".

Sobre la marcha del filial, le duele como a pocos: "Es una situación que está claro que no me gusta nada. Tengo muchos amigos, ojalá remonten rápido y cambie la situación pronto".