Muñiz, motivación y meritocracia

Lo que pase hoy en La Rosaleda está por dictar, lo que es segura ya es la carga de intenciones que mostró Juan Ramón López Muñiz ayer, en la rueda de prensa previa al envite ante el Almería de la segunda ronda de la Copa del Rey. "Es una motivación", decía el técnico, que considera a tor neo una "competición entretenida, según vas pasando eliminatorias se va poniendo emocionante e interesante". Y lanza aviso a navegantes: "Cada partido que disputemos con la camiseta del club es una motivación, es una competición oficial e intentaremos ir superando eliminatorias. Queremos hacer un buen partido, mantener el buen nivel y que nos sirva para trabajar aspectos técnicos y tácticos con la plantilla".

"Ningún partido oficial estorba. Son partidos en los que el club tiene una exigencia. El equipo que gane pasa a la siguiente ronda y vamos a intentar hacerlo con la gente que esté preparada para competir y superar la eliminatoria", explicaba Muñiz sobre la funcionalidad del torneo y sobre quién lo jugará, algo que añadía: "Tenemos una plantilla amplia, compensada. Haremos los cambios que creamos que sean necesarios para que el equipo pueda competir bien. Pensaremos en el equipo para superar la eliminatoria. Cualquiera de los 22 pueden participar sin problemas en el equipo. Cualquiera lo va a hacer bien y eso da tranquilidad al entrenador".

Y recalcaba Muñiz, que los titulares mañana serán por méritos propios, no simples rotaciones para el encuentro copero: "No lo considero un premio sino un merecimiento por los entrenamientos que realizan. Ponemos en preferencia lo que vemos en cada entrenamiento. Los que jueguen es porque están mereciendo jugar. Es una recompensa a su trabajo, un premio ganado. Si hay alguno que no lo merezca, aunque no esté jugando, no lo pondría".

El duelo ante el Almería tiene la curiosidad de que será el tercer encuentro que disputen los blanquiazules ante ellos. Tras el amistoso en Marbella (1-1) y el encuentro liguero en el Juegos Mediterráneos (0-1), llegara la tercera toma de contacto en poco más de un mes: "Son casualidades que se suelen dar en Copa. Se da muchas veces, los dos equipos nos conocemos perfectamente, no va a haber una capacidad de sorpresa grande".