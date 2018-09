Muñiz: "Cada partido que defendemos la camiseta del club es una motivación"

Mañana arranca la Copa del Rey para el Málaga y Juan Ramón López Muñiz ya ha cambiado el chip. Ya dispara píldoras pensando en le Almería, que visita mañana La Rosaleda desde las 18:45. "La Copa del Rey es una motivación, es un competición entretenida, que se pone más emocionante a medida que pasas las rondas. Debe ser una motivación porque cada partido que defendemos la camiseta del club es una motivación. Ésta es una de ellas. Intentaremos hacer un buen partido, dar un buen nivel y que servirá para trabajar los aspectos tácticos y técnicos con todos los jugadores", explicaba el técnico gijonés, dando a entender que habrá rotaciones.

A Muñiz no le "estorba" la Copa del Rey ante la que van "a intentar pasar de ronda con la gente que esté preparada para competir". "Tenemos una plantilla amplia y compensada, y los jugadores que están llegando de la selección están llegando bien. Munir ha llegado bien, no tiene ningún problema, podría competir. Todos están preparados y mañana por la mañana haremos el entrenamiento y veremos quién puede jugar ante el Almería", apuntaba el técnico blanquiazul, que no cierra las puertas a ningún jugador para mañana.

Sobre los tocados Ontiveros y Pacheco comento que "Ontiveros está bien no tiene ningún problema. Y Pacheco está evolucionando bien. Se espera que en los próximos días se integre con sus compañeros". De la misma manera, reconoció que harán "los cambios que veamos que sean necesarios para que el equipo jugar bien" y volvió a señalar que "cualquier de los 22 jugadores en plantilla pueden participar con el equipo". Sobre esas novedades apostilló: "La gente nueva entra y suma y el equipo sigue creciendo. Sé que cualquier jugador que salga lo va a hacer bien. Hay 22 jugadores que para mañana están preparados. Mañana cerraremos esa visión de quién puede participar y elegiremos a los 18 jugadores convocados".

El debate en la portería, con la terna entre Munir, Kieszek y AndrésPrieto, la zanjó así: "Tenemos tres porteros y los tres están en condiciones. Mañana veremos a ver quién va. A día de hoy sé quiénes irán convocados pero no sé que once van a disputar el partido. Queremos que los porteros que estén, estén trabajando y que cualquiera pueda jugar".

"Cualquiera que esté entrenando a buen nivel puede entrar. No es ningún premio, es un merecimiento de cada jugador por el entrenamiento que realiza. Nosotros ponemos a los que vemos en cada entrenamiento que están mejor. No se les premia, es la recompensa al trabajo. Es un premio que se han ganado ellos", concluía Juan Ramón López Muñiz en el prólogo al debut del equipo en Copa del Rey esta temporada.