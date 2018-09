Muñiz pide "paciencia y esfuerzo"

No ha cambiado nada en Juan Ramón López Muñiz tras el primer tropiezo de los suyos esta temporada. No altera su discurso la derrota por la mínima ante Las Palmas y sigue viendo a todos los rivales por igual a medida que transcurren las semanas. El duelo ante el Rayo Majadahonda, uno de los recién ascendidos a la categoría, no deja de ser uno más.

"Cada partido son tres puntos que no vuelven", resumía el gijonés para dejar a las claras que los de Concha Espina son uno más, ni mejores ni peores, uno más: "Cada domingo estudiamos al rival. La categoría te exige tener muy en cuenta a tus adversarios, no hay favoritos en los partidos. Cualquier equipo gana a cualquier otro. Cuando empieza el encuentro tienes que hacer lo máximo. Todos sabemos de esa dificultad. Tenemos que jugar como si fuera el último partido. Además, jugamos en casa con nuestros aficionados. Tenemos que estar al máximo".

Muñiz tiene olvidada ya la derrota del pasado fin de semana y espera encontrarse "a un Málaga en su mejor momento, que tenga muy claras las situaciones del partido, saber leerlas y saber adaptarnos a ellas". Para ello tiene receta: "Tenemos que hacer las cosas lo mejor posible, individualmente y como equipo. Hay que tener mucha paciencia, esfuerzo y concentración. Luego el rival hará su trabajo y planteará el partido de la mejor forma que vea. No podemos depender del rival. Lo que tenemos que hacer es leer bien el partido, competirlo desde el minuto uno hasta el final".

Habló de pocos nombres propios pero dos de ellos han sido criados prácticamente entre las paredes de La Rosaleda. El primero de ellos Iván Rodríguez, que hoy puede tener la oportunidad de salir como titular en Segunda División -tras le lesión de Cifu-, tras superar las molestias que arrastraba estos últimos días. El otro fue Javi Ontiveros, al que alabó tras sus últimas actuaciones: "El principal secreto es que es un buen jugador, con unas características muy buenas. Es un perfil de futbolista muy interesante, que empezó muy joven. Cuando pasan los años vas madurando, vas entendiendo un poco más la oportunidad que tienes. A día de hoy sabe lo que se juega él, el equipo y el club. Sabe que para eso tiene que estar en la mejor forma posible y eso no pasa por otra camino que no sea el entrenamiento diario. Él desde el primer día ha entendido cada situación. Ha visto los errores que ha cometido en el pasado".

Sobre la plaga de lesiones que está azotando al equipo (Cifu, Mula, Renato o Juankar, entre otros), el gijonés comentó que "es una temporada muy larga, con muchos partidos y entrenamientos. Llevamos 100 sesiones de entrenamientos y estamos en septiembre. Esa exigencia hace que los cuerpos lo noten". Y quiso resaltar la normalidad de la situación: "Son situaciones normales. Necesitamos que cuando lleguemos a junio, la plantilla esté en el mejor momento de forma. En esos meses si coges una buena racha la clasificación lo nota. Tocamos madera".