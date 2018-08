Muñiz y las posibilidades

Aún faltan 12 días de mercado por delante y se puede esperar actividad en el Málaga. La versión vista del equipo en el Anxo Carro demuestra que quedan detalles, jugadores por acoplar y por llegar; también por salir. De ahí que los análisis del triunfo ante el Lugo no sean concluyentes. No obstante Muñiz transmite confianza en lo que hay: en su discurso sobre austeridad y la nueva realidad del club insiste en que no va a exigir más llegadas.

"¿Más fichajes? Estoy contentísimo con lo que tengo y más con lo que he visto hoy. El club estará atento a las posibilidades del mercado y habrá jugadores que quieran cambiar su situación, pero veo un buen bloque, un conjunto que trabaja y que se ayuda, compitiendo como un equipo más que con una individualidad", explicaba el preparador costasoleño en sala de prensa en Lugo. No es un mensaje necesariamente conformista, más bien da a entender que lo que resta tiene que servir de acicate al núcleo de futbolistas que se ha formado tras las 10 incorporaciones que hasta el momento se han hecho.

Que todavía le queda acople a varios de ellos también se evidenció en Lugo. Solo cinco de los diez fichajes participaron en el encuentro: Munir, Pau Torres, N'Diaye, Renato Santos y Blanco Leschuk; el último desde el banquillo. Héctor Hernández no tuvo minutos y fuera de la lista quedaron Boulahroud, Haksabanovic, Dani Pacheco y Koné; estos dos con apenas horas de entrenamiento a la espalda. Y son precisamente dos de las incorporaciones que están llamadas a gozar de protagonismo, ya que el marfileño viene a suplir lo que se pierde con la marcha de En-Nesyri y el de Pizarra, con tres ascensos a sus espaldas, tiene que dar ese plus de calidad que faltó en el Anxo Carro.

Tampoco pasa desapercibida la titularidad de Cifu. Durante la segunda fase de la pretemporada, en la estadía en Estepona, apenas gozó de minutos y pasó varios partidos inédito, por detrás de Iván Rodríguez. La sanción del canterano abrió de par en par las puertas del once al granadino, a priori descarte del técnico, pero cuyo compromiso es claro pese a sus limitaciones. Además de en ataque quedan uno o dos refuerzos en ese puesto. El acuerdo con Gámez sigue en pie, pero la situación sin resolver de Roberto Rosales, apartado del equipo, sigue bloqueando los movimientos en el lateral diestro.

Ya dirigió palabras Muñiz hacia los descartes con el venezolano como probable objetivo y repitió en Lugo. "El objetivo del entrenador es sacar el máximo rendimiento a lo que tiene. Luego veremos quién quiere estar y quién no, quién quiere currar, luchar por mejorar y hacer al equipo mejor. Con ese no hay problema, pero sí con el que no quiera estar o no quiera sumar", expresaba el asturiano. Tanto Rosales como Juanpi están en la rampa de salida y aún está por definir qué ocurre con Cenk Gönen, sin ficha desde enero, además de Tighadouini. Se le hace largo a Caminero el mercado, que entra en su fase final.