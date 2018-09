Muñiz toma precauciones con Pacheco

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga, atendió a los medios de comunicación antes del partido contra el Tenerife. En él no estará Dani Pacheco, una baja sensible para el equipo: "Tiene molestias, no se ha recuperado del esfuerzo del otro día, tiene sobrecarga y se aconseja ser prudente para que no tenga que alargar".

El esfuerzo contra el Almería fue verdaderamente importante. Muñiz lo admite pero cree que sus hombres llegan bien al partido contra el Tenerife: "El equipo se ha recuperado bien, el caso de Dani es diferente porque hizo una pretemporada diferente y estuvo mucho tiempo entrenándose en solitario, jugó pocos amistosos. Sabíamos de las dificultados que podría tener él. Estamos bien preparados para competir".

El asturiano habló de lo largos que se hacen los partido en Segunda por la igualdad de la categoría: "Los partidos son de esfuerzo máximo, vas al límite, nos encontramos a un equipo (Almería) que jugaba a balón largo, centraba... pero la única ocasión puntual fue la última falta en la que interviene Munir con mucho acierto y nos ayudó a mantener el resultado. El equipo se sabe defender y leer situación de partido. No sufre en exceso. Los partidos tienen alternativas. Es normal llegar en situación de cansancio. Suele pasar que el que está perdiendo parece estar un poco más motivado, pero me dio la sensación de estar controlado salvo el final. Si hubiésemos sentenciado y lo matas, habríamos hablado de partido perfecto".

En cuanto al Virus FIFA, Muñiz cree que tiene fondo de armario para solventar la situación y no se quejó: "Espero que el virus FIFA no se note. El que salga va a hacer un buen encuentro. Ojalá afecte lo menos posible. Siempre que hay bajas es una oportunidad para otros a demostrar. Todos están compitiendo. La dinámica del equipo es buena, están entrenando bien. El problema es del entrenador, de hacer una buena elección. Lo importante es que el equipo sea un bloque".

La lista de convocados de Muñiz la conforman 20 jugadores:

Kieszek, Andrés Prieto, Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Diego González, Lacen, Juankar, Adrián, Blanco Leschuk, Renato Santos, Boulahroud, Ricca, Ontiveros, Héctor, Koné, Mula, Harper, Hicham e Iván Jaime.