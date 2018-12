N'Diaye apaga la alarma

Hay nervios en el entorno del Málaga. Más, muchos más, de los que existen en Martiricos de puertas hacia dentro. Es un mensaje que no termina de calar en el exterior. No obstante, los jugadores se están esforzando en convencer a la gente de ello. Un peso pesado del vestuario blanquiazul como Alfred N’Diaye insiste en que esto no ha hecho más que empezar. El centrocampista franco-senegalés tiene experiencia en la categoría y sabe lo que es ascender, así que sus palabras tienen si cabe algo más de sustancia.

“El vestuario está tranquilo. Estamos en una mala racha con dos partidos perdidos, pero no hay alarma. Tenemos que pensar en nosotros, en lo que hacemos. Hasta hoy hemos trabajado mucho y bien, hay que seguir en este camino y la cosa va a cambiar rápidamente”, aseguró el pivote en unas declaraciones a los medios oficiales de la entidad tras ser reconocido como MVP del último encuentro entre el Málaga y el Granada.

Es obvio que los blanquiazules asumen que no están al mismo nivel que al principio de curso. Lo que dicen los resultados no es más que corroborar lo que sugieren las sensaciones. Pero no le queda otra al Málaga que apretar los dientes y tratar de cortar cuanto antes su dinámica negativa. “Estamos un poco tristes porque queríamos ganar este partido, pero ya pensamos en el siguiente porque no podemos jugar este otra vez. Hay que mirar al siguiente, que es Mallorca y va a ser un encuentro complicado”, asume N’Diaye con madurez, aunque el africano lamenta haber dejado escapar estos últimos puntos en casa:“Creo que hicimos todo para ganar. El partido fue muy igualado, el Granada es un buen equipo y por mala suerte perdimos 0-1 con un gol con suerte. Seguimos trabajando, tenemos muchos partidos por delante y tenemos que ganar los próximos”.

Hay un factor en juego importantísimo y es posiblemente el que más temor causa en Juan Ramón Muñiz: la desilusión de la gente. El Málaga había enganchado desde el arranque del curso, pero parece que ahora comienza a agrietarse la fe en el ascenso. Por eso N’Diaye aprovechó el balcón público para lanzarle guiños a la gente, buscando de paso algo de comprensión:“Como siempre, la afición está detrás de nosotros y el sábado más. La afición nos apoyó mucho después del gol para intentar empatar y ganar. Al final no pudimos hacerlo, pero la afición ha estado de diez. Hay que dar las gracias, como siempre, por el apoyo. Seguiremos trabajando y dándolo todo por este escudo”.