N'Diaye: "No somos un equipo defensivo"

Alfred N’Diaye está siendo uno de los grandes portavoces del Málaga en estas últimas fechas, algo menos felices por los últimos resultados. El centrocampista africano suele poner mesura en cada aparición. Quiere romper falsas percepciones.

"Creo que no somos un equipo muy defensivo, pero sí queremos ser sólidos. Es muy importante porque no tenemos a Messi o Neymar, no tenemos un jugador así. Lo importante es encajar pocos goles y aprovechar las ocasiones que tenemos, hasta ahora lo hemos hecho bien. Seguramente podemos mejorar con el balón, lo trabajamos todos los días", aseguró en una entrevista concedida a Sport Direct Radio.

Esto no quiere decir que el parisino no sea capaz de admitir que el Málaga no termina de encontrar su mejor versión en ciertos aspectos: "Hemos trabajado mucho estos días el aspecto táctico, lo que tenemos que mejorar. También hemos visto vídeos de lo que hemos hecho bien y mal, lo que podemos mejorar. Hemos hablado todos juntos, pero no hay prisas. Hemos perdido dos partidos, pero la temporada es muy larga y eso puede pasar. Estamos tranquilos, tenemos un gran vestuario e intentamos cambiar la situación. Contra el Extremadura hicimos un mal partido, pero contra el Granada no. Fue muy igualado, ante un buen equipo que está arriba, perdimos 0-1 pero tuvimos más ocasiones que ellos. Hemos ganado partidos que no merecimos y a veces perdimos sin merecerlo, pero hay que seguir en este camino".

Cuando subí con el Betis, empezamos mal, pero en marzo o abril ya estaba todo listo con 15 puntos de ventaja undefined

A pesar de no ser un futbolista mayor, es veterano. Entiende lo complejo de afrontar una competición como LaLiga 1|2|3 y trata de que ese mensaje cae: "La Segunda es muy complicada, no podemos ganar todos los partidos y la gente debe saberlo. Hay malas rachas, pero la temporada es larga y trabajamos muy bien. Hay que seguir así, vamos a cambiar eso. Cuando subí con el Betis hace cuatro años empezamos mal, pero en marzo o abril estaba ya todo listo, éramos primeros con 15 puntos de ventaja. No hay alarma. Sé que tenemos un buen vestuario y eso es lo más importante. Hay seis o siete equipos con jugadores de similar nivel, pero lo importante es el grupo".

El Málaga tiene problemas a la hora de cerrar las faenas y eso tambiénb genera inquietud en el entorno. El equipo lo sabe. “Tenemos que mejorar ese aspecto de nuestro juego. El día del Nástic es buen ejemplo, teníamos el partido controlado pero acabamos marcando en el minuto 91, tenemos que cerrar los partidos antes. Cuando no lo hacemos, el rival cree que puede empatar o ganar. Lo sabemos y lo hablamos con el míster, tratamos de corregirlo”, confiesa N’Diaye.

Rendimiento personal

¿Y qué hay de su rendimiento? Últimamente ha bajado muchos enteros. "Doy todo en el campo, siempre intento hacerlo lo mejor posible. A veces me sale bien y otras mal, no soy perfecto, sé que tengo cosas que mejorar e intento trabajarlas. Sé que físicamente soy fuerte, que puedo correr más que algunos rivales. Siempre intento ir hacia adelante con el balón, necesito saber cuándo puedo hacerlo, cuándo estoy fresco para hacerlo, y cuándo no porque estoy más cansado y hay que jugar más fácil", explicó el pivote.

No esconde que puede que el ajetreo de los partidos con Senegal hayan podido afectarle. "Lo malo de la Segunda es que no haya parones internacionales. Es verdad que a veces cuando vuelvo de la selección no estoy a tope por los largos viajes, y en mi juego estar bien físicamente es muy importante. Lo bueno es que sólo queda una ventana en marzo. ¿Copa África? Si jugamos el play off coinciden, es malo porque hay que elegir y yo quiero dar el máximo por mi club y mi selección. Habrá que hablar para ver qué podemos hacer", sentenció N’Diaye.