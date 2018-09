N'Diaye ya está con el grupo

El Málaga se centra en la preparación del partido de pasado mañana contra el Córdoba desde ayer. Olvidada la Copa del Rey, en Martiricos sólo se piensa en la Liga yen seguir defendiendo el liderato. Para ello Muñiz recupera efectivos importantes. Después de sus compromisos internacionales se pusieron el mono de faena Alfred N'Diaye y Haksabanovic. El centrocampista franco-senegalés será titular contra los blanquiverdes. En sus piernas está el extra de los 90 minutos que disputó contra Madagascar, pero es algo que no debe notarse. Haksa, que estrenó un look llamativo, no disputó minutos con Montenegro.

También se asomaron al césped Miguel Torres y Dani Pacheco, llamando la atención el caso del primero, que llevaba mucho tiempo encerrado en el gimnasio. Ambos combinaron "labor específica con el readaptador físico Manu Gestoso y trabajo grupal", informó el propio Málaga.

Los titulares en Copa estuvieron haciendo labores de recuperación, por lo que Muñiz trabajó con un número más limitado de futbolistas. Hoy habrá una nueva sesión a partir de las 10:10 horas en las instalaciones del estadio de La Rosaleda.