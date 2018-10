Natxo González: "El Málaga es maduro, sabe esperar"

Natxo González cogió las riendas del Deportivo de la Coruña tras su gran temporada el pasado curso con las riendas del Zaragoza -fue tercero a cuatro puntos del ascenso directo del Huesca-. Ayer, pasó revista de cara al choque de esta tarde en Riazor (18:00). No tuvo reparos para alabar el gran inicio del actual líder, el Málaga: "Ahí están sus números. Es el mejor equipo. Unos números defensivos que llaman la atención. Dos goles encajados nada más. Es muy fiable y no pasa nada si no tiene la pelota. Tiene la capacidad también para tenerlo de mediocampo hacia arriba. Muy fuerte a balón parado, en saques de banda…".

Lejos de conformarse con ello, el babazorro siguió definiendo a un equipo que considera "muy maduro". "El Málaga se pone por delante y no pasa nada porque el rival tenga el balón, espera su momento y defiende bien. Es difícil lo que están haciendo. El tipo de partido no sé si vendrán a esperarnos o saldrán arriba, es importante estar preparados", expresaba González, que reconoce las virtudes de los blanquiazules en las dos facetas del juego, ofensiva y defensivamente.

Sobre las bajas, Cartabia y Vicente Gómez, el técnico zanjó rápido, cero problemas: "Es un jugador [Gómez] que nos da mucho dentro del terreno de juego, pero no lo tenemos. Tenemos competencia en esas posiciones con diferentes perfiles y estoy seguro que daremos respuesta ante esta baja, como ante cualquier otra".