Nelson Monte, portavoz del vestuario del Málaga CF

Nelson Monte asumió el papel de portavoz de la plantilla del Málaga ante los medios de comunicación para enviar un mensaje de responsabilidad y unidad: "Mi mensaje es sencillo. En el próximo mes, el club, el equipo y la afición vamos a entrar en uno de los momentos más importantes de la historia del Málaga, para devolver al club donde debería estar. Tengo mucha confianza en que vamos a hacer ese trabajo. Es un mensaje de unión con el que conseguir lo que todos queremos, tanto los aficionados como nosotros los jugadores”.

Sobre la presión del ambiente, matizó: “Entiendo el ruido que puede venir de fuera a raíz de los resultados de los últimos partidos. Yo no estoy pidiendo el apoyo de la afición, ya que lo hemos tenido durante toda la temporada. Pido que no haya dudas y que vayamos todos a una, solo así vamos a poder ascender. Está claro que tenemos que mejorar, tanto a nivel de resultados como a nivel disciplinar. No va de palabras, sino de trabajar de cara a un momento tan importante".

El defensa, pese a todo, cree que deben dar un paso adelante: "Hay que insistir en el trabajo, y tengo confianza máxima en lo que estamos haciendo. Como he dicho antes, tenemos que mejorar. No hay tiempo para hablar, sino para trabajar. Nos quedan dos semanas para encarar los play off de la mejor manera. Tenemos claro que el campeonato no ha terminado y queremos la tercera plaza”.

Según Monte, el vestuario está con Pellicer: "La confianza es máxima, tanto en el entrenador como en el club. Al principio perdimos contra el Castellón, pero el resto de la temporada hemos estado en posición de playoff, aunque es cierto que quería que ascendiéramos directo. Se que vamos a llegar al playoff, ya al final haremos las cuentas”.

Sobre su futuro

“Ha sido más decisión mía que del Málaga, la de firmar un contrato largo. Mi permanencia no depende de si ascendemos o no. Es verdad que no quiero jugar en Primera Federación, pero tengo la idea clara de que vamos a ascender”.

Antequera

“Ayer y hoy hemos entrenado muy bien. Vamos a enfrentarnos a un equipo que juega muy bien al fútbol, pero que no tiene mucho que perder. Me centro más en nosotros, debemos de trabajar y esforzarnos. Nuestra temporada todavía no ha terminado, y aún podemos llegar a la tercera plaza”.

Acierto ofensivo

“En los últimos partidos no hemos dado una buena respuesta a nivel ofensivo, y se ha trabajado muchísimo en ello ayer y hoy. Con el Mérida, tuvimos muchas posibilidades para meterla, y no lo conseguimos por poco. En San Fernando el partido no fue bueno, y hay que mejorar ofensivamente”.

Gol de Alfonso Herrero

“Es una diferencia del club al que representamos, en otros habría cachondeo. Nosotros salimos del partido contra el San Fernando con sensación de derrota. El propio Alfonso se va a la portería rápidamente ya que quería ganar el partido y no lo celebró mucho. Estoy muy contento por Alfonso, pero creo que no ha disfrutado mucho del gol al querer ganar”.