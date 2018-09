Nombres propios según Muñiz

Aunque no es muy dado a hablar de nombres propios, la ocasión lo requería, así que Muñiz habló de muchos jugadores que por algún motivo están en el centro de los debates o lo han estado durante el verano. De Juanpi a Mula, de Miguel Torres a Andrés Prieto, de Kieszek a Héctor Hernández...

N'Diaye, Munir y demás internacionales: "Segunda es una categoría muy interesante. Hay muy buenos jugadores, es una pena que no se paren los momentos en los que hay selección porque eso hace que los equipos pierdan jugadores, la categoría ha pegado una subida de nivel en todos los aspectos. Todo está muy organizado y sería muy beneficionso que cuando haya parones la categoría pare porque es una pena que los equipos se vean con dos, tres o cuatro bajas. No quiere decir que los equipos no podamos competir en esa situación pero yo creo que habría que hacer algo parecido a lo que hay en primera para que no haya problemas a la hora de plantear los partidos".

Miguel Torres y Juanpi: "Llegan en una situación totalmente normal, cuando estén en condiciones de participar y de ayudar al equipo y condiciones físicas técnicas y mentales no habrá problemas, ellos saben la situación, ha finalizado el mercado y para aportar su granito de arena tendrán que ponerse a su mejor nivel. Todo se gana dentro del campo. Si el trabajo de todos es bueno, todos tendrán las mismas opciones".

Recio: "La plantilla está equilibrada, tenemos gente del filial, gente del primer equipo que también juega en la posición de Recio y no vamos a tener problemas en esa situación. Lo importante es que los que estén hagan olvidar a los que no están".

Dani Pacheco: "Tenemos que valorar en el momento que estamos y el tiempo que puedan aguantar los jugadores nuevos. Ver en qué situaciones están y cuántos minutos pueden aportar. Dani viene con una ilusión tremenda. Andaba minuto a minuto pendiente de si estaba inscrito. Con ganas de aportar. Valoramos cuándo podrá darnos lo mejor. Ya todos tienen claro qué camino deben seguir y saben lo que tienen que hacer".

Héctor Hernández: "Es un chico que Trabaja con bien que vino ganas e ilusión y él quiere tener sus minutos y está peleando por ellos, tiene competencia. Son cuatro jugadores cada uno con sus características. Desde el primer día que vino es un chico que quiere sumar y crecer".

De Kieszek y la situación de Andrés Prieto: Andrés Prieto queda como un portero más. Queriamos un portero internacional que cuando marche con su selección el equipo no tiene que notar que hay una baja. Que no haya situación de debilidad, son posiciones específicas que necesitamos que funcionen bien hasta junio. No puede haber debilidades. Es una portería que pesa mucho, que viene de Primera División, siempre jugará el que mejor esté trabajando o pensemos que pueda venir mejor al equipo, sea del filial o no".

Mula: "Es una situación que he comentado con el cuerpo técnico, es un jugador que nos ha sorprendido positivamente, ha hecho un gran entrenamiento. Había muchos rumores a lo largo de la pretemporada. Le ha venido bien el cierre del mercado por los rumores. Es un jugador más de la plantilla que el puesto y el trabajo diario es lo que le va a colocar en su sutio y está haciendo buenos entrenamientos, será titular en su momento. Estamos en septiembre y tenemos una plantilla fuerte que aporta su granito de arena y estoy convencido de que nos ayudará".