El ONCE Málaga arranca la liga de fútbol para ciegos

La liga española de fútbol para ciegos está a punto de comenzar y el ONCE Málaga se perfila, una temporada más, como uno de los candidatos más serios al título junto a Alicante y Madrid. La competición estará formada por siete equipos con un único cambio, ya que el Granada no se inscribió y ocupó su lugar el Valencia, que no participó en la pasada edición.

Esta no será una temporada cualquiera, ya que están en el horizonte los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y muchos jugadores se esforzarán al máximo para no perderse esta cita. Allí estará la selección española, que consiguió su billete al proclamarse campeona de Europa en Roma hace unos meses.

El ONCE Málaga arranca este torneo como vigente campeón de España. Los blanquiazules alzaron su undécimo título, tras siete años de sequía, imponiéndose 4-0 al Tarragona en la final. En este partido, el campeón de Europa con la selección y goleador del equipo, Antonio Martín El Niño, anotó un hattrick.

Pero las cosas no fueron tan fáciles como parecen. El conjunto malaguista llegó a verse al borde de la eliminación en la liguilla. Comenzó perdiendo 2-0 con el vigente campeón de hace dos temporada, el Alicante, pero consiguió remontar gracias a los tantos de El Niño, que dieron la victoria y la clasificación.

En lo que a fichajes se refiere, el ONCE Málaga tendrá tres caras nuevas esta campaña y todas ellas procedentes del Granada. Jaime Catena, Emilio Sánchez y Antonio Moles cambian las rayas rojiblancas por las blanquiazules para la temporada 2019/20.