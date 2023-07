Olin y Trafilex, un empujón malagueño

En las últimas horas el Málaga ha oficializado los dos últimos patrocinios que irán en la equipación en esta temporada. Cinco firmas aparecerán. Tres instituciones (Diputación, con Sabor a Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Ayuntamiento de Benahavís) más dos empresas privadas, Olin y Trafilex, que irán en el frontal vertical de la camiseta y en el pantalón, respectivamente. Repetidamente José María Muñoz había reclamado que firmas locales metieran ese hombro necesario. Y hay quien ha dado el paso.

Olin es una empresa de telecomunicaciones que irá dos temporadas en la camiseta. Iván Lastra hablaba en Ser Deportivos para explicar los términos de la entente. "Es un acuerdo por dos temporadas para acompañar al Málaga en partidos y entrenamientos en el frontal de la camiseta vertical. Es una oportunidad. Olin se ha lanzado como marca comercial, aunque ya teníamos una presencia de más de 10 años con Olivenet, y queremos crecer en la Costa del Sol. Qué mejor oportunidad que ir de la mano del Málaga Club de Fútbol. Nos acercamos nosotros y ha habido muy buena sintonía y ha salido un acuerdo muy bueno para los dos partidos".

"Hemos comprado la presencia y ayudarnos en la notoriedad de la marca, cercanía con sus seguidores. El mundo de las telecomunicaciones está a la vanguardia y queremos hacer muchas cosas con el Málaga. Queremos tener repercusión en la provincia, habrá sorpresas para los abonados y queremos ser el referente en Málaga provincia y Costa del Sol. Somos gente de aquí, implicada aquí y con ambición. La empresa ofrece soluciones de proximidad de fibra, telefonía móvil y televisión. Ofrecemos todas las comunicaciones. Estos acuerdos demuestran la apuesta en un momento complicado que las marcas están detrás. Estamos en un proyecto nuevo y el Málaga quiere renacer. Con los dirigentes he notado mucha ilusión, aunque no es un momento fácil. Tenemos ganas de hacerlo bien y de manera muy profesional", explicaba Lastra.

Trafilex, firma jurídica malagueña, también patrocinará el pantalón. Fran Marín, uno de sus socios, decía que estaba "muy ilusionado con las muestras de apoyo, estamos muy contentos. Surge del Málaga-Huesca, cuando Rubén Castro falla el penalti. Vi una decepción, una pesadumbre, un malestar... Nos vamos al pozo. Y pensé que era el momento en el que a los que nos duele esto sacarlo para adelante. Lo propuse a mi equipo. Soy CEO de Trafilex. Propuse ayudar en caso de descenso, aunque era arriesgado porque somos una empresa muy humilde y jóvenes, nacimos a final de 2019. Desgraciadamente terminamos bajando y a la siguiente semana nos pusimos en contacto con el club. Kike se sorprendió un montón porque acababa de fraguar el descenso y fuimos los primeros en tocar la puerta. Apostamos desde el minuto 1. No sabíamos si nuestra capacidad económica nos iba a permitir estar en la equipación por mucho que queríamos estar ahí y al final el club se ha portado genial, hemos hecho un esfuerzo tirando de corazón más que de números. Nos ha costado dinero, pero es un patrimonio de la provincia. La sede nuestra está en Fuengirola y hay gente de Alhaurín, Almogía... Pero el Málaga, para mí, es lo que es mamado desde pequeño. Da igual donde juegue. Bastante esfuerzo, pero mucho ilusión. A la camiseta no podíamos llegar. Tenemos un equipo amplio, a nivel nacional, insistí mucho en la equipación, también habrá en valla, estadio, campo de entrenamiento, Femenino, Malagueño... Va en la frontal, en el sitio donde iba BeSoccer".

"Estamos en una nube, no esperábamos tantas muestras de agradecimiento del malaguismo. No estamos acostumbrados esto. Somos abogados, somos de aquí, vamos a La Rosaleda. Al final dar el paso adelante y meter el hombro y apostar por el club no es más que una muestra de lo que realmente esta afición se merece. Es fácil mirar para otro lado en momentos complicados y arrimarse en lo fácil. Ahora hay que estar y quizá cuando vaya bien dar un paso al lado. Me he interesado por el proyecto que trae para el club Kike Pérez y transmite una ilusión tremenda, las ideas muy claras, si la pelotita entra creo que puede ser el inicio de un proyecto bastante bonito desde el club. Tengo una corazonada de que vamos a estar ahí, que va a ser un año bonito, hace falta no dividir a la afición, no buscar trifulcas. Ir todos a una y el Málaga no va a tener límites", señalaba.

Sobre la marca, Fran Marín afirmaba que "somos una firma ultraespecializada en lesiones por accidentes de tráfico. No por rayar, por multas... En caso de lesiones somos la única firma que toca esa rama. Tenemos un protocolo propio de actuación y las indemnizaciones, tenemos una red de clínicas propias. En caso de que haya un accidente de tráfico".