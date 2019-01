Oltra: “El Málaga es contundente en las áreas y ordenado”

El Málaga recibió piropos desde las Islas Afortunadas. Se los profirió José Luis Oltra, que estará en el bando enemigo este sábado (20:30 horas, LaLiga123 TV). “Hay que hacer un partido muy completo. Ellos son un grandísimo equipo, saben a lo que juegan, con un equipo muy definido. Es contundente en las áreas y ordenado”, decía el valenciano.

“Al Málaga no le hace falta tener mucho tiempo el balón. Es bueno a balón parado y en las transiciones. Tenemos que conceder muy poco y no cometer errores. Será importante ponerse por delante y hacer un partido completo”, explicaba el entrenador del Tenerife, que proseguía: “La teoría dice que es importante ponerse por delante y contra ellos será tres veces más importante, pero nunca sabes si eso va a ser determinante”.

Virtudes

No le preocupa lo que disponga el club de Martiricos sobre el césped. “Tiene mucho donde elegir con un técnico excepcional. Puede estructurarse de muchas maneras y elija lo que elija será muy competitivo. Lo que hace el rival me afecta, pero no condiciona mi planteamiento”, aseguraba Oltra, que cerraba hablando de la afición: “En casa estamos bien y la gente nos va a apoyar porque lo hace siempre, pero esta semana más. Interemos hacer un buen partido”.