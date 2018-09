Olvidar el tropiezo

Siete días después, más fútbol. Toca recomponerse. Será el primer fin de semana que el Málaga afronte un duelo en Segunda División tras tropezar en el pasado. Toca sanar las pequeñas heridas que ha podido generar ese encuentro ante Las Palmas que Rafa Mir decantó en los compases finales. El conjunto de Juan Ramón López Muñiz volvió a demostrar que es un grupo entero, con personalidad y recursos, con identidad. Es reconocible y sigue un patrón, una idea que ha calado en el vestuario blanquiazul desde el día uno. Todos reman y lo hacen en la misma dirección.

Visita La Rosaleda (16:00) el Rayo Majadahonda, novel en la categoría pero que ha demostrado en pocas semanas que puede ser un digno y competitivo rival ante cualquier rival, pese a la imagen de David contra Goliat que pueda dibujarse en un principio. Sus dos últimos encuentros (1-4 ante el Extremadura y 3-0 ante el Granada) no reflejan el germen de equipo rocoso y peleón que había instaurado Antonio Iriondo en los suyos -sumaron cuatro encuentros con el resultado de 1-0, dos victorias y dos derrotas-. Pese a ello, ya avisó Muñiz que en la categoría no existen rivales fáciles o sencillos, y sí aquellos que pueden vencer a cualquiera. No hay favoritos, lección que parece tener bien aprendida el gijonés. No los puede haber, pero los hay. La exigencia para el máximo presupuesto de la categoría, recién descendido, ante uno de los más bajos y recién ascendido, es altísima. No se comprendería un guión diferente que no fuera el del dominio por parte de los blanquiazules, en juego y en marcador.

Se recuperó finalmente Iván Rodríguez, que anduvo toda la semana con una contusión en la rodilla derecha que hizo preocupar aún más a Muñiz, que vio como Cifu caía esta misma semana producto de una rotura de su adductor derecho. El canterano salió de la carrera por la titularidad con su sanción en las primeras jornadas y cedió el testigo al granadino, que ha sabido agarrarlo con fuerza estas seis primeras jornadas de competición. Ahora se produce la situación inversa: lesión del titular y oportunidad para el suplente. Toca comprobar la premisa de Muñiz, esa que asegura que toda la plantilla está preparada para competir; a priori, el único cambio que se espera en el once del técnico. El fuengiroleño debutará en Segunda División hoy, quizá ante la oportunidad que tanto tiempo llevaba esperando.

Sí quedan pendientes algunos matices que se pudieron apreciar en Gran Canaria. Detalles que se escaparon ante Las Palmas. Ver el estado físico de Dani Pacheco, que se mostró muy fatigado tras los primeros compases del segundo periodo; o el rol de N'Diaye, que no deja de ser crucial pero al que se le exige -por cuestiones técnicas y económicas- más presencia en la creación del juego; o la contundencia de la zaga en situaciones concretas, como pudo ser el gol de Rafa Mir o algunas de las intervenciones en el área de Rubén Castro. Salvar esas situaciones, más lo ya indudable e incuestionable, la solidez del líder.

El factor Rosaleda volverá a estar a favor. Se ha visto los mejores minutos de los blanquiazules en casa, ante los suyos, como era de esperar. Además con la grata noticia de que la animación no se verá mermada tras las decisiones tomadas por LaLiga -de retirar cualquier símbolo de Malaka Hinchas y Frente Bokerón- y a posteriori por las peñas asociadas al Fondo Sur 1904. Se espera una gran entrada además, con el clima y el horario a favor. Solo faltaría ver una nueva exhibición del conjunto de Martiricos para que la tarde en La Rosaleda se tornara redonda.