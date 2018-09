Ontiveros se redime

Sería de necios ocultar que Javi Ontiveros es uno de los mayores talentos del fútbol español. No es sólo un producto más de La Academia, es un jugador de una proyección que traspasa los límites de Martiricos. Pero su corta carrera está llena de vaivenes y capítulos oscuros. Todo lo que le ha sobrado de calidad le ha faltado en madurez y compromiso. Por eso salió en el mercado invernal por la puerta de atrás al Valladolid y no tuvo asegurado su sitio en la actual plantilla este verano. Pero en el Málaga ahora está Muñiz, acostumbrado a lidiar con jugadores algo díscolos o distraídos. Implacable con el que no aprende, justo con quien lo merece, está tratando de reconducir al marbellí. Queda mucho por limar, pero el saldo es positivo.

Muñiz le dio la titularidad en Lugo y cometió un error imperdonable que le costó un gol al equipo. Se fue al banquillo con el Alcorcón, pero el técnico le dio una nueva moneda y el extremo respondió con una asistencia a Blanco Leschuk. El exceso de revoluciones le llevó a presionar una acción con tanto ahínco y durante tantos metros que acabó expulsado por una falta dura sobre un rival. Su entrenador fue comprensivo con él en público y privado. Porque el gran logro de Muñiz no es que Ontiveros dé asistencias o haga malabares, es que corra hacia atrás, que meta la pierna, que sea uno más del engranaje blanquiazul.

La lesión de Renato Santos provocó que fuese titular ante el Tenerife. Y llegó uno de sus shows marca de la casa, con asistencia a Blanco Leschuk, la segunda. "Blanco se mueve muy bien entre líneas y tiene mucho gol. Es un fenómeno de delantero", dijo Ontiveros para los medios oficiales del club sobre su nueva sociedad.

Pero uno de los grandes detalles de la última actuación de Ontiveros es que fue amonestado. Volvió a meter la pierna, volvió a remangarse. El cambio de chip es evidente. Sin embargo, a Muñiz no le gusta que le lleguen demasiados elogios al chico, que suele dispersarse con facilidad. Le quiere enfocado en la tarea del ascenso. "Fue un partido raro. Estaba calentando con los suplentes, de repente me llamaron y me dijeron que tenía que entrar. Entré y lo hice como me pidió el míster. Encarando y trabajando atrás. Yo le hago caso al míster. Si quiero jugar, tengo que hacer eso, trabajar atrás y arriba hacer lo que sé hacer", aseguró el chico.

No puede evitar el asturiano, no obstante, que la gente le elija el MVP de un partido, como es el caso: "Estamos muy contentos con la victoria y por el trabajo que hizo el equipo, que estuvo de 10, igual que la afición. Lo importante es ganar los máximos partidos posibles, tanto en casa como fuera. Estamos muy contentos y en La Rosaleda vamos a hacer un fortín. Lo vamos a intentar ganar todo".