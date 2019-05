El Atlético Malagueño lleva ya algunas semanas con todo decidido. No ha sido un año fácil para el cuadro de Manolo Sanlúcar, que jamás llegó a engancharse a la salvación, anclado gran parte del año a la cola de la clasificación. No fue capaz el técnico gaditano de levantar el vuelo del filial, tras un inicio errático de Dely Valdés en la categoría. El coco, la cabeza, la moral de los blanquiazules quedó mellado muy pronto y no hubo opciones reales para sus pupilos pese a la mejoría sólida que mostraron en la segunda vuelta.

Ante el Ibiza en la isla será la última salida de este Atlético Malagueño en la categoría hasta, al menos, dos años. Con horario unificado, toda la jornada a las 18:00 horas, los blanquiazules visitan el Can Misses de las Islas Baleares, un feudo nada sencillo que tiene bien dominado el cuadro ibicenco, donde ha dejado escapar pocos puntos. Será también la despedida de estos, que no quieren despedirse de ninguna manera que no sea un triunfo. Además, la racha de resultados es más que positiva: nueve jornadas sin perder.

A ello se enfrentará un cuadro blanquiazul que ya comienza a pensar en la próxima temporada, quiénes se quedarán y quiénes continuarán en el proyecto y qué pasará con un Manolo Sanlúcar que acaba contrato y que no cumplió el objetivo que le encomendaron: la salvación. Se esperan muchos cambios en las filas del filial. Se cierra un ciclo para muchos jugadores, algunos acaban contrato y otros quizá tengan que buscar una cesión para competir en una categoría acorde a su edad y rendimiento.

El año que viene estará el Atlético Malagueño en Tercera pero antes tiene que saldar los dos últimos compromisos ante Ibiza y el último en casa ante El Ejido 2012. Ya dieron la sorpresa la pasada semana ante el Real Murcia, con un triunfo con gol de David Grande. Esta domingo ante los ibicencos se espera otro guiño y ejemplo de superación en el Can Misses.