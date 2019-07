Pablo Fornals, canterano del Málaga desde los 16 a los 21 años, disfruta de días felices tras una temporada dura. Acaba de levantar el título europeo sub 21 y se marcha al West Ham United, que deja 27 millones de euros al Villarreal, de los cuales casi 700.000 euros van para las arcas de Martiricos por derechos de formación.

La salida de Fornals de Málaga no fue ideal. Había muchas esperanzas en él y, en mitad de la concentración en Holanda, se marchó a Villarreal previo pago de la cláusula. Míchel sostuvo que ahí se aceleró el camino al descenso. Las formas no fueron las mejores y la afición no se lo perdonó, algo que duele a Fornals, que ha vuelto repetidamente a Málaga desde entonces porque aquí dejó numerosos amigos.

Y eso lo tenía en la cabeza. Aunque fueron sólo dos temporadas en el Villarreal (estuvo una etapa antes de venir a Málaga), quiso despedirse y tenía una razón basada en su experiencia malagueña: "Por eso estoy haciendo hoy esto, porque no quiero dejar un mal sabor de boca. Ya han sido dos etapas, puedes ser tres. Mi mayor deseo era no salir mal del club. No me dejaron salir como yo quise o como debería haber sido del Málaga, no quería volver fallar a otra afición".

Fornals va al West Ham, que dirige Manuel Pellegrini y en el que Mario Husillos es director deportivo. "Voy a entrenar con uno de los mejores técnicos del mundo y quien me conoce sabe la ilusión que me hacía jugar en la Premier League desde siempre", explicaba Fornals sobre su destino. Varios equipos llegaron en enero dispuesto a sacarlo del Villarreal, pero aguantó hasta el verano. El fichaje se hizo antes del Europeo sub 21, en el que, sin duda, se revalorizó.