Pablo Fornals reprocha a Rafa Mir su piscinazo

Rafa Mir, delantero del Huesca, fue el hombre que acabó de decantar el partido del viernes en La Rosaleda. Con 1-2, provocó la expulsión de David Lombán y metió el 1-3 a la salida de un córner para liquidar el encuentro. Su actuación en la expulsión, no obstante, creó debate. Se deja caer después de que diera dos pasos, al ver que no llegaba. Lombán no le había tocado.

Uno de los que se lo recordó vía redes sociales fue el ex malaguista Pablo Fornals, ahora en el West Ham United. Ambos fueron compañeros en la selección española sub 21 que fue campeona de Europa el pasado verano en Italia. "Tírate si eso", le respondía en Instagram Fornals a la foto y el comentario del futbolista murciano celebrando su gol y la victoria. Aludiendo, claro, al lance de la expulsión.

Mir estuvo cedido la pasada temporada en Las Palmas, empezó ésta en el Notthingham Forest y en enero llegó al Huesco. En todos estos equipos cedido por el Wolverhampton inglés.