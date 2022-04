Pablo Guede: "Pregunté si había una habitación para dormir en La Rosaleda, no hay sitio mejor"

Pablo Guede intenta conjugar la ilusión tremenda de un hincha que debuta como entrenador del Málaga con el aplomo que debe transmitir un técnico. El argentino habló en la víspera de recibir al Valladolid en La Rosaleda. Se han vendido casi 10.000 localidades, es muy probable que haya la mejor entrada de la temporada.

"El sentimiento es el mismo que hablamos el otro día, pero ahora carece de importancia, estamos centrados en el partido, contra un rival que tiene las cosas muy claras, que mete muchos goles y es un gran equipo. Pero tenemos nuestras armas. Con las ganas con las que entrenaron los chicos, con la motivación, con la gente, las ganas con las que trabajaron... Seguro que competimos", exponía como declaración de intenciones Guede: "La semana fue muy buena desde el primer entrenamiento, con mucha intensidad, comprometidos con la causa todos. Muy contento con el trabajo de los chicos. Es difícil que asimilen en tan pocos entrenamientos lo que uno quiere, pero no es excusa, hay que salir a competir. Es un partido muy difícil".

"Es el malaguismo, no yo", respondía el técnico cuando se le cuestionaba por su efecto de ánimo en la afición: "Sé que no fallan, lo tengo que claro. Influir claro que puede La Rosaleda llena, que lo vimos cientos de veces. Alentar, apoyar no importe lo que pase, y seguir apoyando. Es lo que toca. No es por mí, es el malaguismo. Ante estas situaciones se vuelca siempre. ¿Presión por eso? Ninguna, felicidad ver La Rosaleda llena, es una felicidad".

"Dudas no tengo ninguna, tenía muy claro desde el lunes cómo iba a jugar el partido de mañana. Soy de cambiar durante los partidos... O no...", bromeaba el argentino: "Depende del desarrollo del partido, de la alineación que pongan ellos. No tuve dudas desde el lunes cuando nos juntamos con Bravo y Capa a plantear al partido, coincidimos los tres. A ver si sale lo que queremos".

Habrá abundantes bajas. Lombán, Juande, Luis Muñoz, Jairo, Hicham, Chavarría y Cufré no llegan. "No podemos contar con ninguno de ellos", confirmó Guede, que tendrá que tirar de jóvenes para completar la convocatoria.

"Es difícil responder", continuaba el técnico sobre ómo está tratando a los delanteros: "No es decirle que la tenés que poner aquí y la metés allí. Hay que intentar generar un poco más, lo bueno es que la tienen. Tanto Brandon como Antoñín, Adrián Sekou, Roberto... Tienen gol, es verdad que no la estamos dando acertados cara al arco, pero esto es más y mejor, no conozco otra forma. Entrenar más y mejor, crear más y mejores ocasiones. No podemos bajar los brazos por un fallo. La fallé, pues a la próxima la meto. Es el camino".

"Me fui con mi hijo a cenar un día , no pude disfrutar del contacto del malaguismo, espero la próxima semana. Estoy hasta las 10 aquí, después vuelvo... Muchas emociones y trabajando muchísimo. Tratando de esconder esas emociones. Fueron muchas cosas juntos, muy rápidas y en un poco tiempo. Pero no olvidemos lo más importante. Está bárbaro el estadio, el vestuario, que canten... pero el sábado hay que ganar. Es una situación en la que no tuve mucho tiempo. Tuve una comida con gente que realmente quiero del club, un par de horas me relajé, y la llegada es que son muchos sentimientos encontrados. Pregunté si había una habituación para dormir acá en vez de ir al hotel. Es para mí espectacular este estadio, no hay sitio mejor", decía como declaración de intenciones, Guede.

Enfrente, el segundo en la tabla, el Valladolid. "Es un partido complicado, pero tenemos que tener muy claro el objetivo. Ganamos y perdemos los otros tres y vuelven los fantasmas. Necesitamos ganar, el equipo lo necesita. No hablaría de fantasmas. Somos 6-7 equipos ahí metidos. Hay que ir después con Leganés, Eibar, Tenerife... Semana tras semana. Es la forma en este periodo en que estamos, sólo nos puede importar el sábado. Este sábado y nada más. El domingo recuperamos y ya vemos cómo el siguiente. Nuestro trabajo debe ser firme, ir para adelante", proseguía Guede, que no quería desvelar demasiado de su plan: "Me gustaría no comentar las líneas maestras, no quiero decir nada del juego del partido de mañana. Todos saben cómo me gusta jugar a mí y enfrentar cada partido. Prefiero no decir si nos meternos atrás o presionamos... Pero hay algo que no se negocia, que es la actitud y la intensidad, se lo dije a los jugadores, el correr, el meter... Eso con una camiseta como esta tiene que estar implícito siempre. Juegue o no, vaya convocado o no, el jugador debe apoyar".

"Te puedo decir que sí sabía cómo juega el Valladolid. Vo mucho fútbol. Tanto Capa, Bravo, Julio... Los que elegí para que estén conmigo. Desde el lunes planteé cómo íbamos a hacer el partido, se nos simplificó porque los cuatro pensábamos los mismo. Son los que llevan años acá y eso es súper importante", añadía el técnico sobre la preparación del partido, al tiempo que exponía lo que había palpado en los jugadores: "Me han transmitido frustración, que estamos haciendo las cosas bien y no tenemos el premio del triunfo, ahí lo resumo. Eso te lleva al estado anímico. Es que al equipo se le ve que tiene muchas cosas buenas. Pero también necesitas tener ese pelín de suerte para definir un tiro o no perderla en un momento. Eso nos está esquivando. Lo de Girona no era para perder, pero se pierde. ¿Qué tenemos que hacer para poder ganar? Es lo que te preguntas. Si hacemos las cosas tan bien y no ganamos eso es una carga. Pero les vi una excelente predisposición al trabajo. Ese es el camino, es lo importante, que no tire la toalla el jugador, ninguno dio ese síntoma. Al revés, están con ese veneno de revertir las cosas".

"Fundamental no quedarnos con 10. Esto genera más ímpetu y agresividad. Tenemos que ir fuerte, pero con cabeza. Si no se complicará mucho más. Tengo claro, pero no lo voy a decir", decía como una clave importante Guede, al que se la acababa cuestionando por la Guedeneta: "Que hagan lo que quieran. Llenemos el campo, ganemos y nos subimos donde sea,. Nos quedan partidos en los que hay que ir a muerte. Es lo más importante".