Pacheco cierra el círculo

Es extraño que un jugador pase el reconocimiento médico, antes de firmar, con la camiseta del equipo por el que va a fichar. Pero así lucía ayer Dani Pacheco bien temprano antes de entrar en la clínica de La Rosaleda. Su sonrisa amplia delataba que estaba exultante. Quienes le conocen bien aseguran que ha rechazado alguna oferta más suculenta. Pero que pensaba que era el momento exacto de cerrar un paréntesis demasiado grande, que igual no se volvía a presentar la oportuniudad. Se marchó de Málaga con 12 años, vuelve con 27.

El Málaga no anunció aún por un trámite burocrático el fichaje, pero Dani Pacheco estampó ya su firma por tres temporadas. Dejó su Pizarra natal en 2003, después de que hiciera saltar las alarmas en un Mundialito de fútbol 7 sub 12 que se celebró en la provincia y que tuvo su fase final en el Carpena. 5.000 personas vieron cómo Pacheco se convertía en el máximo goleador del torneo (10 goles en cinco partidos) convocado por una experimental selección española de la categoría, ganadora. Fue la diferencia con el Málaga, que también participó en ese evento y fue finalista. Esa temporada marcó más de 100 goles con ese equipo en el que jugaba un aún hoy íntimo amigo con el que se reencontrará en Málaga, Recio. Y llegó la llamada del Barcelona.

141 partidos (16 goles y 23 asistencias), sus números en Segunda División

Ese mismo año 2003, su hermano se proclamaba campeón de España juvenil con el Málaga. Gala fue titular en aquella final en Cambrils que coronó a la generación de los Jesús Gámez, Silva, Luija, Perico, Ador... Era una centrocampista de mucho criterio y con calidad para ser "como poco, de Segunda División", aseguran quienes le vieron jugar. Pronto dejaría el fútbol y se dedicó a regentar el restaurante familiar en Pizarra, donde el pabellón de la localidad lleva su nombre desde que tenía 20 años. La familia es una razón básica para volver, aunque nunca dejó de vincularse con su tierra. Cada verano organiza un campus con su nombre y el nexo ha seguido existiendo aunque con 12 años se marchara. Cuatro años en La Masía, donde entró como el benjamín, le dejaron amistad con Thiago, Bartra, Tello, Montoya y Oriol Romeu. Compartieron equipo en una generación excelente que no dejó de verse.

Con 16 años llegó la llamada del Spanish Liverpool de Rafa Benítez. Manuel García Quilón, entonces su representante y el del técnico, le allanó el camino. Allí coincidió con otras jóvenes perlas españolas. Mikel San José (ahora Athletic de Bilbao), Suso (Milan) o el también malagueño Francis Durán, al que Muñiz hizo debutar en el primer equipo. Pero quien más le marcó fue Álvaro Arbeloa, con el que conserva una estrecha amistad. Le apadrinó para que no se sintiera solo, por más que la madurez de haber vivido lejos desde los 12 años quitaba dificultades. De Barcelona le quedó también su pareja, Amanda. En Liverpool aprendió inglés a la perfección, llegó a debutar con el primer equipo en Anfield. En las redes sociales suele mostrar su ánimo al club red. Paralelamente llegaban las llamadas de la selección española, jugó desde la sub 16 a la sub 21 con nueve goles en 34 partidos. Fue subcampeón de Europa sub 19 y mundialista sub 20 al lado de Isco y Recio en 2011.

Tras acabar el vínculo con el Liverpool (antes ascendió a la Premier con el Norwich en una cesión y también estuvo en el Rayo Vallecano tras un extraño paso en propiedad por el Atlético de Madrid) cambió de representante, de Quilón a la empresa Bahía. Escaló desde el Huesca, con el que descendió a Segunda B. Un gran año en el Alcorcón supuso la llamada del Betis y una secuencia mágica de tres ascensos con el equipo heliopolitano, el Alavés y el Getafe, con el que no tuvo mucha continuidad en Primera tras una operación. 141 partidos en Segunda División, amplio conocimiento de la categoría, con 16 goles y 23 asistencias en su trayectoria. Son números, pero también algo de sentimiento, un malagueño más para la causa. También un gran aficionado al baloncesto, a la NBA y al que se pudo ver en el Carpena en los pasados play off ante el Baskonia. Será oficial en las próximas horas la llegada de un fichaje que ilusiona mucho a Muñiz y también a la afición. Pacheco vuelve a casa. Salió hace 15 años.