Pacheco entorna la puerta al Málaga

Los movimientos entre Málaga y Getafe son como una madeja. Hay intereses cruzados, ya habló Ángel Torres sobre la situación en un tono casi de aviso. Hizo públicas sus intenciones sobre Ignasi Miquel mientras desvelaba una reunión con Caminero. "Estuvo aquí la semana pasada conmigo porque quiere un par de futbolistas nuestros", apuntó, emplazando más adelante en el tiempo. "El verano todavía es muy largo", zanjó. Entonces estaba en el candelero la operación por Jorge Molina, pero otro del gusto del director deportivo y Juan Ramón Muñiz es Dani Pacheco, que ayer no cerraba del todo la puerta al club de Martiricos. La entorna, se puede decir.

Su agencia de representación, Bahía Internacional, ha venido negando algún tipo de oferta formal, pero el mismo futbolista reconoce el "interés" desde la Costa del Sol. "Hay interés, pero me debo al Getafe, tengo allí contrato y empezamos la semana que viene", explicaba el pizarreño en Canal Málaga Radio. Tiene dos años más de vinculación -hasta 2020- con el conjunto azulón y su intención en un primer momento es seguir en Primera División: "El jugador siempre quiere estar en lo más alto, es el sueño de niño, pero luego hay cosas en el mundo profesional que no dependen de uno. Yo tengo contrato allí, mi idea es continuar allí, puedo rendir en Primera y estar en esa plantilla. Empezaré con más ganas que nunca con la idea de continuar en el Getafe".

Mi idea es continuar, pero luego nunca sabe el futbolista dónde va a estar; a partir de ahí es hablar por hablar

Pacheco no ha llegado a los 200 minutos esta temporada de azulón. 196 para ser exactos, repartidos en 165 en 11 partidos de Liga y 31 tras salir en la segunda mitad del partido de vuelta de dieciseisavos de Copa contra el Alavés. Había sido fundamental en el ascenso del Getafe el curso anterior, donde jugó hasta 2.534 minutos en 34 apariciones y metió seis tantos. Pero una lesión de hombro le hizo perderse los cuatro primeros meses de esta temporada. No debutó hasta el 9 de diciembre y apenas tuvo peso. Es la espina que tiene clavada.

"Llevaba varios ascensos seguidos (Betis, Alavés y Getafe), nunca conseguía quedarme en Primera y cuando me consigo quedar, nunca me había lesionado y este año sí. Me tuvieron que operar del hombro y me perdí parte de la temporada, luego no fue fácil entrar. Ha sido un año complicado, pero ya con las pilas cargadas y muchas ganas de empezar", indica el pizarreño, que a sus 27 años apenas ha podido disputar más de 22 partidos en Primera con Rayo y Getafe.

En Segunda tiene la experiencia de esos ascensos que menciona y de igual modo intenta no cerrarse en banda. Es consciente de los vaivenes del mercado, más en un Getafe que se está moviendo rápido antes del inicio de la pretemporada: "No digo que no, porque no lo sé. Sé que hay interés, eso ya lo sabe todo el mundo. Tendrán que hablar los clubes y todavía es pronto, mi idea es continuar, pero luego nunca sabe el futbolista donde va a estar. Uno no sabe si tendrá o no sitio. A partir de ahí es hablar por hablar".

Como Ángel Torres, emplaza el atacante costasoleño al avance del estío. "Supongo que los clubes hablarán, no se sabe aún lo que va a pasar. Mi idea es seguir allí y ver qué ocurre, en verano nunca se sabe que puede pasar", señala. El interés está por parte del Málaga, la dirección deportiva lo sigue y Pacheco tampoco niega la mayor. Es una de las vías a explorar, hay mucho mercado por delante.