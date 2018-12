Pacheco: “Nos ha faltado frescura con el balón”

Dani Pacheco fue uno de los jugadores que compareció en la zona mixta del estadio Carlos Tartiere. El de Pizarra analizó el encuentro de los malaguistas ante el Oviedo, en el que los de Muñiz gozaron de fortuna en defensa. “Queríamos acabar con una victoria fuera de casa, para seguir con la mini racha de resutados que habíamos encadenado y seguir en lo alto de la tabla. Aunque nos ha faltado frescura con el balón”, relató Pacheco.

El Málaga disfrutó de la suerte que suelen tener los equipos campeones, esa que cuando peor lo pasas te sonríe, para los de Muñiz fue en forma de disparos al póster. “Han tenido un par de ocasiones claras y contamos con un gran portero. Estamos contentos con el punto, pero queríamos los tres”. Sobre el gol anulado a Blanco Leschuk por fuera de juego aseguró: “No he visto el fuera de juego de Blanco, ya que me ha pillado en el banquillo y no puedo opinar sobre esa acción”. Sin embargo, Pacheco opinó sobre el estado del césped del Tartiere: “El césped es una lastima que esté en ese estado. El estadio es precioso y la afición ejemplar, pero siempre que vengo el césped no está bien y creo que es por la luz, pero es igual para los dos equipos”.

Ayuda en defensa

Al pizarreño le tocó ser una de las sustituciones que eligió Muñiz, le cambió por Ontiveros, algo que analizó: “Creo que no estaba mal, pero en ataque no he participado mucho. Hay días que toca defender y ayudar a Ricca. Luego Ontiveros ha tenido espacio y ha demostrado su habilidad”. Por último, Pacheco valoró la situación en la que se marcha el equipo al parón navideño: “Quedan dos jornadas para finalizar la primera vuelta. Si sumamos los seis puntos nos vamos a 42 y en la segunda vuelta va a ser más difícil conseguir puntos. El parón va a venir bien para desconectar y coger fuerzas ante lo que se avecina”.