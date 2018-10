Pacheta: "El Málaga es muy compacto"

El entrenador del Elche, Pacheta, analizó el partido conta el Málaga que se disputará hoy a las 21:00 horas: "Es un equipo reconocible cuando le ves en los partidos, es un equipo muy compacto, es duro, que cuando cambia y mete tercera y cuarta, te mete en tu área. Sumamente compacto. Conozco al míster y es un equipo con muchísimas alternativas en su juego, gran juego de estrategia, gran juego por fuera, por dentro, con mediocentros fuertes y duros, que como lleguen al duelo son durísimos, y vamos a intentar moverles deprisa para que no llegue a ese duelo. Nosotros tenemos que ajustar bien, los extremos son buenos, los delanteros son buenos, es un serio candidato al ascenso, porque es muy compacto, con grandes futbolistas en todas sus líneas y sobre todo muy armados, con mucha experiencia, jugadores muy buenos para esta categoría. Pero creo que estamos en condiciones de hacerles frente y ganarles".

Acerca de los últimos malos resultados de su Elche, se lo toma con calma: "El equipo está bien, ha escocido, pero pasamos ya el momento de duelo de estos dos partidos, que fueron duros, quedamos eliminados de Copa, perdimos en Riazor y ahora viene el líder. Tenemos que aprender de esto y preparar el partido como los preparamos todos, intentando ser protagonistas, yendo arriba, pero a veces no puedes. Pero mi modelo de juego no se negocia, puedes cambiar detalles para ajustarse al rival, pero el modelo no se cambia".