Pamela: "La afición va a ser un plus para sacar los tres puntos"

El Málaga Femenino afronta el domingo uno de los partidos más importantes de su historia. Las chicas de Antonio Contreras se juegan la permanencia, y lo hacen en casa contra el Rayo Vallecano. El conjunto blanquiazul no depende de sí mismo tras el empate sin goles contra el Athletic Club. Ahora la vista está puesta en el último duelo, donde no solo vale ganar, sino que también es necesario que Madrid y Fundación Albacete pierdan. En el vestuario malaguista son conscientes de la dificultad, pero también son optimista, tal y como afirma Pamela, centrocampista del Málaga: "Es un partido decisivo para nosotras. Estamos centradas en ganar nuestro partido aunque no dependamos de nosotras. Lo importante es hacer bien nuestro trabajo y que luego se den bien el resto de resultados. Nuestro objetivo es sacar los tres puntos, lo demás no depende de nosotras. Solo podemos sacar los tres puntos y luego que sea lo que tenga que ser".

El Málaga volverá a tener una cita clave junto a su afición. El empate contra el Sporting Huelva en el último segundo dejó muy mal sabor de boca, pero las chicas consideran muy importante jugar en casa: "Ha sido impresionante la afición, especialmente, en esta recta final de la temporada. Ellos van a ser un plus para sacar el partido; así que los esperamos a todos".

El partido, por el rival y por la exigencia, se antoja muy complicado; sin embargo, Pamela confía plenamente en las posibilidades de su equipo, al que ve muy preparado para el choque: "Estamos fuertes y unidas. Lo más importante es eso: tener un vestuario fuerte hasta el final. Lo que nos ha hecho salir adelante es la fuerza del equipo. El Rayo Vallecano es un equipo que ya está salvado, pero va a venir a por los tres puntos. Es un equipo que hace un buen juego e intentaremos contrarrestar las cosas positivas que tengan ellas y hacer nuestro juego".