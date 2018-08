Paso a una nueva guardia

El Málaga tenía que reinventarse. Tras el desastroso curso que se realizó la pasada temporada tocaba hacer muchos cambios en el club. Desde el banquillo al vestuario y también en quién portará los brazaletes esta nueva campaña en Segunda División. Hubo alguna duda externa y se dejó entrever durante la pretemporada pero ya se conocen los tres capitanes que tendrá el equipo en la categoría de plata, son Medhi Lacen, Adrián González y Fede Ricca.

El algerino, el español y el uruguayo relevarán a los tres capitanes del pasado curso que, paradójicamente, siguen aún en las filas del Málaga. La temporada pasada, Recio, Rosales y Miguel Torres formaron el trío. Fue un año duro en el vestuario blanquiazul y estos quedaron muy desgastados tras finalizar el año con toda la vorágine que supuso el descenso de categoría. La falta de liderazgo y los errores en diferentes gestiones dentro del vestuario dejaron muy tocados a los tres.

Ya se pudo ver en los primeros compases de esta pretemporada por donde iban los tiros de Juan Ramón López Muñiz, el encargado de elegir a los tres capitanes. Se pudo ver a Lacen y Fede Ricca con el brazalete en varios encuentros. Hasta el momento, Adrián no lo había portado en ningún momento. Sí Diego González, que finalmente no será uno de ellos. Esto no exime de importancia al gaditano, que goza de la confianza de Muñiz al que ha agradado por su profesionalidad y compromiso con la causa.

Por él lo llevará Adrián. El madrileño es otro jugador que ha convencido a Muñiz durante la pretemporada. El centrocampista se ha ganado al técnico a base de trabajo y le considera pieza importante de lo que debe ser el Málaga esta temporada. Además, su veteranía y experiencia debe otorgar a la plantilla con reposo. La posibilidad de que el jugador abandonara el equipo en este mercado veraniego, con buen cartel aún en Primera División, no invitaba a otorgarle el brazalete. Con el paso de las semanas, y con la seguridad creciente de que Adrián permanezca en el equipo, Muñiz decidió.

Tanto Medhi Lacen como Fede Ricca son también de la rueda de Muñiz. Al gijonés le gusta la profesionalidad de ambos y los ve con peso en el vestuario. De hecho, Ricca, el más veterano en el vestuario de los tres capitanes, será el primero de estos ejemplificando la confianza depositada en él por parte del técnico. Por otro lado, los 34 años del centrocampista generan seguridad y experiencia en su labor.

Comienza así una nueva etapa en el vestuario blanquiazul, donde la voz cantante y los altavoces del grupo serán otros. Atrás queda el curso de Recio, Rosales y Torres, ya hay nueva guardia en La Rosaleda.