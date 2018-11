Pau Torres: "Otros años los de arriba no habían sumado tantos puntos"

Pau Torres se ha convertido en el hombre de hierro del Málaga. Disputa todos los minutos y, de momento, es indemne a la plaga de lesiones que está afectando a la plantilla de Juan Ramón Muñiz. La mitad de los efectivos ha tenido alguna dolencia más o menos importante desde que arrancó la temporada. El castellonense no se pierde un entrenamiento.

“No, titular indiscutible no, trabajo cada semana para ponerle las cosas difíciles al míster y que pueda contar conmigo siempre que lo estime oportuno”, decía Pau Torres en sala de prensa cuando se le preguntaba por esa presencia constante en el once titular.

El debate en el malaguismo está en qué le pasa al equipo fuera de La Rosaleda. Contextualizando, no es sencillo en LaLiga 1|2|3 sumar fuera de casa. Los datos precisan que no muchos equipos suman más que el Málaga a domicilio. “Hemos estado mirando y fuera de casa somos el sexto o séptimo equipo en puntos sumados, eso quiere decir que, si no ganamos nosotros, hay otros muchos equipos que tampoco ganan", decía el central de Villareal: "Es muy difícil ganar fuera de casa y, salvo algún equipo que lleva catorce puntos como visitante, es difícil sumar. Sí que nos tenemos que exigir más en ese aspecto si queremos seguir en esta línea, pero bueno, ahora volvemos a casa con ganas de seguir sumando”.

El Granada peleará por las mismas cosas que nosotros

Al abrigo de La Rosaleda, el Málaga es demoledor, no se ha dejado un punto en su feudo. "El equipo siempre que acaba un partido hace borrón y cuenta nueva. Tenemos ganas de que llegue el partido para volver a jugar delante de nuestra afición, en nuestra casa, y poder volver a sumar de tres que es lo que más nos gusta”, decía el zaguero zurdo.

“Va a ser un partido bonito y de la categoría. El Granada es un rival exigente que va a pelear por las mismas cosas que nosotros. Va a ser importante volver a nuestra casa y tratar de ganar en ella”, insistía Pau sobre lo que espera este sábado en el coliseo de Martiricos: “Va a haber en juego tres puntos, como la semana pasada. Sí que es verdad que ante un rival que va a pelear ahí, el goal average va a ser importante, pero son tres puntos como en cualquier otro partido. Creo que hay muchos partidos con bastantes puntos, creo que otros años no han habido tantos puntos en esos puestos, pero, como dice el míster, hay que ir posicionándose para los meses finales y creo que estamos en el camino”.