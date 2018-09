Pau Torres: "Era difícil esperar esta continuidad desde el principio"

Pau Torres se ha afianzado en la defensa del Málaga en su debut en Segunda División. El central, cedido por el Villarreal, hizo repaso a su situación en la sala de prensa del Ciudad de Málaga y se mostró satisfecho por la marcha de los acontecimientos. Tanto en lo colectivo como en lo individual.

"Quizá era difícil esperar desde el principio tener esta continuidad, estoy agradecido. Llegaba con pocos días y he tenido continuidad en estos primeros partidos y ha ido bien por el equipo. Quiero seguir en esta línea", explicaba el villarrealense, que además valora positivamente su pareja con Luis Hernández: "Con Luis no había jugado prácticamente hasta el primer partido, solo en Granada, y estoy cogiendo más confianza y sabiendo cómo es el el campo. Aporta experiencia, tiene muchos partidos en Primera y Segunda, y estoy aprendiendo a su lado y cada día mejor".

Sobre su debut en la categoría, confiesa que el salto desde el filial del Villarreal no se le ha hecho tan grande: "Me estoy viendo bastante bien. El año pasado entrenaba con el primer equipo del Villarreal y eso hace que no se note tanto el salto. Los compañeros te ayudan a mejorar y en el partido tengo total tranquilidad, te ayudan a jugar fácil. Estoy seguro con el equipo".

Quita trascendencia al tropiezo en Las Palmas. "Es una derrota que tarde o temprano tenía que llegar, nadie había firmado ese inicio", reconoce: "Ni Barcelona ni Madrid habían ganado todo. Ha llegado en el partido seis y espero que la segunda llegue más tarde. Hay buen ambiente, estamos motivados". Y enfatiza la solidez del equipo pese a caer: "Hay tranquilidad porque el partido en Gran Canaria fue igualado, podía haber sido 0-0 o 0-1. Somos conscientes del trabajo, todo va bien y hay que seguir en esta línea de trabajo".

En cuanto al Rayo Majadahonda, Pau da algunas claves sobre el rival que este domingo (16:00) visita La Rosaleda: "Es un equipo que le gusta tener el dominio de la pelota, tiene bastante posesión. Nostros defendemos bien, pero interesan las llegadas a la otra portería. Estamos trabajando sobre su sistema y tenemos claro como hacerle daño".

Para el domingo son varias las bajas, a las que se suma la duda de Iván Rodríguez por un golpe en la rodilla, y entre las que destaca la de Álex Mula. Tras saber de la infección en la herida de la operación del extremo catalán, Pau Torres fue uno de los que visitó a su compañero para arroparlo en el Hospital Vithas Parque San Antonio, donde está ingresado. Cuestionado por la situación del futbolista, el central quiso tranquilizar y le mandó ánimos: "Mula ya ha sido operado y ha ido bastante bien. Está animado y arropado por su familia. Espero que tenga el alta y pronto trabaje, será bueno para él estar con nosotros".