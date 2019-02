La normalidad de Pau Torres

Pau Torres es el gran intocable de Muñiz en esta temporada. El defensa continúa jugándolo todo y casi siempre a buen nivel. Además también se muestra solvente y maduro a la hora de hablar ante los medios. Sentido y responsabilidad.

Para muestra, un botón. Su caso es único en Primera y Segunda. Lo valora con naturalidad: "Agradecer la confianza del míster y del vestuario. Señal de que el trabajo es bueno. Tanto el mío como del equipo. A seguir en esta línea. ¿Que si lo esperaba? Uno viene a pelear por eso, a jugar todo lo posible. Y es de agradecer que se dé".

En el Villarreal deben estar más que contentos con el rendimiento de su joven perla. "Al final en todas la cesiones se busca eso, que el jugador juegue los máximos minutos posibles para que coja experiencia y seguir creciendo. Todas las partes están contentas", dijo Torres.

Suspensión

"La quinta llegará cuando tenga que llegar, yo no estoy preocupado por eso. Al final lo de jugar todos los minutos está muy bien pero sé que algún partido tendré que perderme sea por lo que sea. Cuando llegue, no pasa nada".

Resultados en casa

"Contra el Almería fue como otros muchos partidos, pero no conseguimos aguantar el 1-0 y al final te empatan. Hay que corregir esas situaciones y trabajamos en ello. Y contra Las Palmas nos anulan dos goles, cuanto menos dudosos, pero bueno, al final unos días te dan y otros te quitan. Sí que estamos un poco mosqueados por ese tema, pero lo dejamos aparte y a seguir".

Keidi y el córner del gol anulado

"Él nos dice que cree que no sale, para anular el línea ese tipo de goles lo ha tenido que ver muy claro, y al final no se ve tan claro como para anularlo. Si él lo ha visto así será porque sí que salió el balón y ya está, no pasa nada".

Blanco Leschuk

"Gustavo es un jugador que también viene jugando muchos minutos. Nos aporta mucho al grupo pero cualquier jugador que pueda actuar por él sabemos que va a rendir y va a estar al nivel del equipo".

Números como local

"Fui el primero que dije que el empate contra Las Palmas no nos valía y a ellos sí. Nos tenemos que exigir más, porque tenemos que volver a sumar de tres porque eso nos llevará arriba".

Del Rayo Majadahonda

"Ellos nos dominaron aquí en casa en la primera vuelta, pero hicimos efectivas las ocasiones, Conseguimos los tres puntos y va a ser un partido similar. Ellos no van a cambiar su estilo, nosotros intentaremos presionarles arriba y será un partido más de la categoría".

Sobre la clasificación

"Los cinco primeros estamos un poco por arriba, pero al final siempre se suma alguien que acaba con buena racha. Nosotros tenemos que pelear por esos puestos de ascenso directo y llegar al final en esas posiciones y se vayan cayendo más equipos".