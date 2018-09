Pau, agradecido con Muñiz: "No esperaba tener esta continuidad"

Resultó sorprendente de inicio, pero Pau Torres se ha afianzado en el centro de la defensa en este arranque de campeonato. El cedido por el Villarreal ha jugado los 90 minutos en los seis partidos que van y muestra en consecuencia su gratitud al técnico. "Quizá era difícil esperar desde el principio tener esta continuidad, estoy agradecido a Muñiz. Llegaba con pocos días y he tenido continuidad en estos primeros partidos y ha ido bien por el equipo", aseguraba ayer en rueda de prensa.

Pese a algunas carencias propia de la edad, el central se siente cómodo y afirma que no ha acusado su debut en Segunda tras formarse en el filial villarrealense. La clave, el trabajo con el primer equipo: "Me estoy viendo bastante bien. El año pasado entrenaba con el primer equipo del Villarreal y eso hace que no se note tanto el salto. Los compañeros te ayudan a mejorar y en el partido tengo total tranquilidad, te ayudan a jugar fácil. Estoy seguro con el equipo".

En ese balance particular, Pau también mira a su compañero en la zaga: "Con Luis (Hernández) no había jugado prácticamente hasta el primer partido, solo en Granada, y estoy cogiendo más confianza y sabiendo cómo es el el campo. Aporta experiencia, tiene muchos partidos en Primera y Segunda y estoy aprendiendo a su lado".

En cuanto al equipo, reconoce que el tropiezo en Las Palmas "tarde o temprano tenía que llegar, nadie había firmado ese inicio y ni Barcelona ni Madrid habían ganado todo", y del Rayo Majadahonda describe un equipo "que le gusta tener el dominio de la pelota y tenemos claro cómo hacerle daño".