Pellegrini y Klopp resucitan el fantasma de Dortmund

En un partido de Premier, casi seis años después, el fantasma de Dortmund, algo que el malaguismo tiene muy hondo grabado, volvió a pasearse de manera inopinada. Era un West Ham United, el equipo de Pellegrini, contra el Liverpool, el equipo de Klopp. Y ambos acabaron discutiendo sobre el césped con aquella noche en el Westfalenstadion como telón de fondo.

El contexto es un partido competido que acaba 1-1. Abre el marcador el Liverpool con un gol en clamoroso fuera de juego. Y estuvo a punto de ganarlo en el descuento, después de que los hammers empataran, con otra jugada que el linier no detectó. Origi estaba claramente adelantado aunque el meta del West Ham sacó el balón e impidió la victoria red.

Al término del partido, Pellegrini y Klopp se enzarzan en una acalorada discusión, un momento tenso que revivió El Ingeniero en la sala de prensa: "No importa lo que nos dijimos. Klopp está acostumbrado a goles ganadores en fuera de juego. Me ganó con el Borussia Dortmund contra el Málaga con un gol siete metros fuera de juego, así que no se puede quejar de nada".

El tropiezo del Liverpool, líder de la Premier, acerca a tres puntos al Manchester City, anterior equipo de Pellegrini. "Dije durante la semana que necesitábamos ganar por nuestros aficionados y que, bueno, si lo hacíamos, el Manchester City también es mi club. Quizá al manager del Liverpool no le gustó", remachaba Pellegrini, que tampoco olvida Dortmund.