Pepe Mel: "Me preocupa que los futbolistas hacen méritos y no tienen recompensa"

Pepe Mel, entrenador del Málaga CF, analizó en la sala de prensa del Carlos Tartiere la derrota del equipo en tierras asturianas. Se queda penúltimo en la tabla, a más de una victoria de la salvación y con muchísimo que mejorar, algo que no se produce en términos de resultados.

"El Oviedo ha hecho lo mismo que cuando he jugado contra Álvaro en Cádiz. Más allá del entrenador que esté, el azar estuvo a favor del Oviedo. Hemos tenido dos clarísimas para empatar y lo normal es que una hubiera entrado. Seguimos en descenso, un partido menos y tenemos que remar todavía más. El Oviedo no mereció ganar y lo hizo y nosotros no merecimos perder y lo hicimos", decía el entrenador madrileño.

"Nosotros en lo anímico nos hemos venido abajo porque Borja Bastón marca el penalti y nos vamos a la caseta, es la última jugada. Levantamos a los futbolistas otra vez y han hecho un segundo tiempo más que correcto y no marcamos. Lo anímico ya pasó para nosotros, ahora tenemos que hacerle frente a la situación. Todos los partidos son vitales. Eibar, Cartagena, Sporting...", afirmaba el técnico malaguista: "Me preocupa que el equipo hace cosas para sacar más rédito y los futbolistas no tienen recompensa. Contra el Villarreal nos dejamos dos puntos, contra el Andorra también debimos ganar y hoy no merecimos perder. Perdimos en Leganés por un error infantil y nos costó el 1-0. Igual perdimos aquí por uno de los penaltis nuevos estos. Y no podemos hacer nada".