Evaluación de lesionados este martes

El Málaga descansa este lunes después de regresar desde Las Palmas el domingo. Desde este martes, preparará el partido ante el Fuenlabrada del sábado (16:00 horas) en La Rosaleda, en el que hay ilusión por seguir acercándose a los puestos de cabeza. Será en La Rosaleda donde trabajará cada día el cuadro de Sergio Pellicer.

Este martes será momento de evaluar la progresión de Escassi y Orlando Sá, que durante la semana pasada parecieron tener opciones de desplazarse, pero finalmente no llegaron a tiempo por sus respectivas dolencias. También se aguarda la evolución de Luis Muñoz, con un lesión en los isquiotibiales que se produjo hace dos semanas. No se cuantificó tiempo de ausencia en el parte. El club no informó de ningún problema de Caye Quintana, que pareció quejarse muscularmente en su última jugada en el campo, pero se retiró sin aparente problema.