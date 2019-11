Platini carga contra el VAR

El que fuera presidente de la UEFA en los tiempos del Málaga de Champios, Michel Platini, volvió a aparecer ante los medios de comunicación para hablar sobre el videoarbitraje. El francés se mostró muy crítico con la implantación y el funcionamiento de esta nueva tecnología en el fútbol. "El VAR no reglamenta los cosas, solamente mueve los problemas. Hacen falta 30 minutos para explicar por qué estoy en contra. Estoy convencidísimo, pienso que no regresaremos nunca atrás, pero pienso que es una gran mierda", afirmó en una entrevista a la televisión italiana Rai.

Platini acaba de superar los cuatro años de inhabilitación que le fueron impuestos en 2015 debido a diferentes acusaciones de corrupción. Unos años antes, el mandatario y ex futbolista ya se había convertido en persona non grata en la capital de la Costa del Sol. El Málaga fue eliminado de la Champions League de la forma más cruel, con un claro gol de Felipe Santana en posición ilegal y la afición cargó con el por entonces presidente de la UEFA por no hacer nada al respecto. Pero no quedó ahí la cosa. A la temporada siguiente, el máximo organismo del fútbol europeo, con Platini a la cabeza, sancionó al conjunto blanquiazul, que había sido sexto en Liga, sin poder jugar la Europa League por incumplir el fair play financiero. Resulta paradójico que, con todo lo que tiene a la espalda, Platini entre a criticar una de las mayores revoluciones en la historia moderna de este deporte, pero el balón de oro nunca se corta.

Además, presentó en esta entrevista su nuevo libro, El rey desnudado, en el que cuenta su historia personal como futbolista y como directivo. "Sufrí un mes tras la acusación, luego pensé en defenderme. Después de la absolución por parte de la Justicia suiza, ahora soy yo quien explica cómo han ido las cosas. En la FIFA no me querían como presidente. Yo quería defender el fútbol y era el único futbolista que podía ser presidente de la FIFA", sentenció.