La Ponferradina, obligada a viajar antes a Málaga, se entrenará en el Anexo

La Ponferradina ha tenido que variar un poco su rutina de desplazamientos para adaptarse a las combinaciones para viajar a Málaga. Tanto es así que el cuadro leonés se ejercitará en las instalaciones de La Rosaleda antes del encuentro de este sábado. En la tarde de este viernes 11 de marzo los futbolistas de Jon Pérez Bolo se ejercitarán en el Anexo.

El mismo entrenador, que por esta razón atendió antes a los medios de comunicación, habló de los motivos. Prácticos, en esencia. "Viajamos tan pronto porque no hay aviones para el mismo día del partido y no queremos viajar en autobús. Si lo hubiera, seguramente viajaríamos en ese avión. Si hay vuelos desde Santiago o Vigo no hace falta chárter".