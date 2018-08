La Premier ya no será una amenaza... y tampoco una salida

La Premier cerró las puertas del mercado de fichajes a pocas horas de que dé comienzo la competición. Los clubes ingleses han vuelto a demostrar su enorme capacidad económica. Al Málaga, de todos modos, no le ha caído ni la pedrea. Ninguno de los blanquiazules han despertado el suficiente interés en las islas.

Este cierre de mercado tiene dos lecturas simultáneas y contrarias. Por un lado, el Málaga puede estar tranquilo: no le van a robar ningún jugador. Por otro lado, no se van a llevar a ningún jugador. Que es igual, pero no es lo mismo. Es una liga menos donde poder colocar a alguno de los descartes o a En-Nesyri (que tuvo interés del Fulham), el hombre por quien más dinero se puede conseguir este verano.