Boulahroud: "Baha me dijo que no dudara en venir al Málaga"

El primer fichaje del Málaga para la temporada 2018/19, Badr Boulahroud, fue presentado en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda. Se desenvolvió en inglés y promete hablar español lo antes posible. Llega con un discurso humilde y prometiendo trabajo.

"Lo primero que quiero decir es que Málaga es un gran equipo, con una gran afición, con muchos seguidores y ese es el motivo por el que he decidido venir aquí y aportar todo lo que pueda", comenzó un Boulahroud que llega al club apadrinado por Baha: "Nabil es un gran amigo, como un hermano para mí. Me empujó a venir aquí, me dijo que era un gran club, con una afición increíble y que no dudara en venir. Ha sido decisivo".

Dice que no le importa que le llamen Boulah y, lejos de definirse, se pone a disposición del entrenador: "Soy un centrocampista que puede jugar en cualquier posición que me pida el entrenador. Voy a intentar estar siempre a su disposición y trataré de dar lo mejor de mí mismo".

Bouhlaroud está contento tras sus primeros entrenamientos en el Málaga: "Las dos sesiones han ido muy bien. Me han tratado como uno más de la familia, el ambiente dentro es muy bueno".

Acerca de cuánto tardará en adaptarse, es optimista: "No creo que me cueste mucho la adaptación. Todo el mundo me ayuda mucho, desde el primer día los jugadores me están ayudando mucho. Segunda División tiene muchos equipos y muy buenos, lo intentaremos hacer lo mejor posible".