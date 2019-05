A vida o muerte. Así afronta el Málaga Femenino el último encuentro de la temporada, contra el Rayo Vallecano (13:00 horas), en el que se decidirá si continúa siendo equipo de la Liga Iberdrola o si, por el contrario, desciende de categoría. Las opciones se han ido reduciendo con el paso de las jornadas, pero la posibilidad sigue en pie. La dificultad es máxima, ya que el conjunto blanquiazul no depende de sí mismo tras el empate sin goles de la semana pasada en tierras vascas contra el Athletic Club. El de la jornada anterior fue el segundo resultado igualado consecutivo que consiguió el club de Martiricos, que ahora adolece esa falta de puntos que le sitúa en la última posición de la tabla, pero con la moral intacta, consciente de que hay opciones reales aún de conseguir un objetivo que no ha hecho otra cosa que alejarse durante el transcurso de los partidos.

Llegar colista, con la necesidad innegociable de conseguir los tres puntos y tener que esperar que los rivales directos pinchen no era el guion que tenía escrito Antonio Contreras tras el empate cosechado frente al Sporting Huelva, que sacaba al equipo de la zona roja de la tabla. El palo fue duro, ya que el partido estaba ganado, y un error defensivo sirvió de condena para un Málaga que encajó un gol en el último suspiro. A eso se sumó la imprevista victoria en campo rival del Madrid sobre el Levante, uno de los equipos más fuertes de la categoría, la pasada jornada. Quizá el valenciano sea el cuadro más complicado de la categoría después de los todopoderosos Barcelona y Atlético de Madrid, por lo que el resultado fue un jarro de agua fría inesperado para las blanquiazules; así como la derrota del Espanyol contra el Fundación Albacete, aunque esta un poco más comprensible, ya que el combinado catalán también cayó contra el conjunto de Martiricos en la primera vuelta.

Ambas victorias de sus rivales directos dejaron al Málaga en una posición muy comprometida pese a puntuar en Bilbao: último, y a dos puntos de la salvación. No vale, pues, otra cosa que no sea la victoria para seguir manteniendo viva la esperanza de quedarse en la máxima categoría del fútbol femenino, algo para lo que deberán también esperar que tanto Madrid y Fundación Albacete no ganen sus partidos, que les enfrentarán a Athletic Club y Logroño respectivamente.

Por su parte, el Rayo Vallecano afronta el choque en una cómoda décima posición. El resultado de la primera vuelta fue de 1-0 a favor del club madrileño, que en la jornada anterior perdió contra el Granadilla Tenerife por 0-2. Por la posición del rival y la exigencia del partido, el choque se prevé altamente complicado para el Málaga, que contará, una vez más, con el respaldo inestimable del Campo de la Federación. Sin duda, la afición ha sido la nota positiva en una temporada llena de sombras de las chicas de Antonio Contreras, que cada vez que han actuado como locales, han estado respaldadas por los cánticos blanquiazules, tal y como afirmaba Pamela en días anteriores: "La afición ha sido impresionante en esta recta final de la temporada. Ellos van a ser un plus para sacar el partido; así que los esperamos a todos".