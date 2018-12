Derbi bajo el manto de La Rosaleda

Es especial. Cualquier choque con el aroma de la rivalidad, por mucha hermandad que a día de hoy exista entre dos grandes aficiones como son las del Málaga y el Granada, siempre se va a ver plasmada sobre el verde. Que en La Rosaleda se va a vivir una de esas fiestas del fútbol que se recuerdan temporada tras temporada lo saben todos. A Málaga llegará una buena tropa de nazaríes que harán unión y confrontación con el armamento blanquiazul, miles de bufandas ondeando al viento al ritmo de Málaga, La Bombonera.

Desde las 18:00 echará a rodar el balón en La Rosaleda con los once peones que alineen Juan Ramón Muñiz y Diego Martínez sobre el tapete que se prevé Martiricos. Unos blanquiazules y otros rojiblancos, pero peones al fin y al cabo. Esta Segunda División está demostrando eso, escasas y contadas individualidades que dan paso al colectivo y que premia la dureza o solidez de éste. De eso saben bien Málaga y Granada, con muchos cambios durante las últimas semanas pero donde siempre ha prevalecido el grupo.

El choque de hoy será un partido especial en el seno del club. Coincide con el regreso del presidente de la entidad a Málaga. Al-Thani volverá a presidir el palco de personalidades de La Rosaleda tras casi año y medio desde que lo hiciera por última vez, aunque su regreso esté empujado por el litigio abierto con BlueBlay que celebrará su juicio el próximo 4 diciembre. En cualquier caso, el catarí estará presente.

Vuelta a La Rosaleda, donde el Málaga muta y despliega su mejor versión. Al menos esa que materializa, que produce y ejecuta, la que saca los puntos de tres en tres independientemente del rival. Exactamente ese Málaga inverso que está dejándose ver lejos de la Costa del Sol salida tras salida. Continuar por ese camino que sostiene al equipo en los puestos altos de la tabla se antoja fundamental pero llega, quizá, el rival de mayor índice competitivo desde aquel precoz Alcorcón a finales de agosto. No desconectar de esa versión es el único camino para reconducir la próxima jornada la vía del éxito fuera de casa.

Pero hoy les toca lidiar contra un Granada herido, rebotado tras los últimos resultados –dos empates ante Numancia (0-0) y Las Palmas (2-2) y una derrota ante Sporting de Gijón (1-2)– que le han desinflado en las últimas jornadas tras tocar el liderato hace cuatro. El último envite ante los gijonenses les dejó con el resquemor del quiero y no puedo provocado por alguna que otra decisión arbitral polémica, algo que podría incidir en este partido.

Muñiz tendrá que afrontar también la problemática del once. La única baja como tal con respecto al último enfrentamiento es la de Adrián, que estará al menos una jornada más fuera de combate, tras los buenos augurios del técnico con sus dolencias. El recambio natural es Lacen, que viene siendo el parche para cualquier contratiempo en la medular. El regreso de Jack Harper a la convocatoria supondrá también el ingreso inmediato en el once titular. Más dubitativo anda el gijonés con otros jugadores. Castigados Hicham y Héctor, fuera de la convocatoria, queda por ver si toca a Iván, Diego y a quién entre Renato o Juanpi. Todos generaron dudas ante el Extremadura y Cifu y Lombán podrían obtener la oportunidad ante los nazarís. Las alternativas, todas factibles, no dejan de dar un lectura positiva que alaba la salud de una plantilla competitivo. Hoy toca demostrarlo.