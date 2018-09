Despertar entre filiales

Es evidente que existe un cierto grado de preocupación con el Atlético Malagueño tras estas cuatro primeras jornadas disputadas. Al equipo se le han visto las costuras tras estos primeros 250 minutos de competición. Faltan mimbres, quizá tambien una pizca de suerte, pero la realidad es que al asomar al casillero no hay nada aún. Los datos están ahí: equipo que menos goles transforma (1) junto al Ibiza y el más goleado (7) junto al Sevilla Atlético. Hoy tienen una nueva oportunidad en la Federación para ir cambiado la dinámica. Viene el Recreativo Granada, filial de los nazaríes (10:30).

Cuando días antes de que cerrara el mercado de fichajes, allá por el final del mes de agosto, Dely Valdés aseguraba en diferentes declaraciones que el equipo necesitaba refuerzos no iba mal encaminado. Los fichajes de Joan Grasa, Joel Arimany y Keidi Bare se antojan insuficientes, más cuando el equipo pierde potencial por los ascensos de Jack Harper e Hicham –aunque tampoco hubieran sido determinantes–. Una pequeña base del ascenso continúa en plantilla pero las bajas de jugadores importantes han sido cubiertas por jugadores que el año pasado eran juveniles. Y no, SegundaB no es Tercera.

El 4-4-2, mismo esquema que usa Muñiz, predomina hasta el momento en la idea del técnico panameño. Hasta ahora le está costando al filial dominar al rival, pesa la inexperiencia propia y la veteranía del adversario. Ante el Deportivo Granada, igual esa balanza se equilibra.

Son ya muchas temporadas consecutivas en la categoría las que acumula el filial nazarí, que acostumbra a tener una plantilla algo más madura–supera en un año la media con el conjunto blanquiazul– y competitiva. Pese a ello, será lo más parecido a un tú a tú que se puede encontrar el Atlético Malagueño estos días. Este apunte y el terreno de juego, la Federación, son dos de los motivos por los que la camada de blanquiazul debe comenzar a puntuar de tres en tres desde este fin de semana.