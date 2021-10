Rearmar y olvidar (16:00)

El Málaga CF recibe esta tarde la visita del Fuenlabrada en La Rosaleda en la octava jornada del campeonato doméstico. Partido importante para los intereses blanquiazules, por la racha negativa tras dos jornadas sin puntuar fuera de casa y por el golpe anímico sufrido esta semana con la lesión grave de Luis Muñoz, que le tendrá apartado de los terrenos de juego al menos seis meses. Es un momento delicado para el equipo, que espera recuperar su identidad bajo el calor de los suyos y volver a puntuar de tres en tres.

Si hace unos días se preguntaba por cuál sería la baja más sensible del equipo esta temporada, la mayoría seguro que apuntaría al mismo: Luis Muñoz. Ya el jueves, cuando sucedió todo y se sometió a las pruebas médicas pertinentes, la sensación de pesimismo había invadido a la plantilla. Es un palo duro, un jugador capital tanto en el juego de ataque como en el defensa. Clave también en lo anímico, un baluarte capaz de insuflar fe y energía a sus compañeros. José Alberto pierde a un líder y uno de los que mejor encajaba en el estilo blanquiazul. Toca rearmarse.

No está siendo una inicio plácido para el Málaga y su entrenador, con varias circunstancias que han ido elevando la dificultad de este arranque de competición entre sanciones y pequeñas lesiones. Tras estas dos derrotas y el palo de Luis, parece que se toca fondo con la mala suerte y toca punto de inflexión. Nada mejor para ahogar las penas que darse un baño de malaguismo en La Rosaleda, con el templo ya sin limitación de aforo y con la afición con ganas de esas tardes de buen fútbol que ya se mostró ante Alcorcón y sobre todo Girona. El equipo necesita una victoria, si puede ser contundente, pero desde luego le toca bailar con una de las feas, un Fuenlabrada rocoso, que concede muy poco (solo una derrota y dos goles encajados en siete partidos) y que cuenta con José Luis Oltra en el banquillo.

A José Alberto le toca reflexionar estos días. Desde que se rompe Luis, en el club han sido días frenéticos. Ya reconoció el propio entrenador que el club miró al mercado ante la posibilidad de reforzar la medular ante la grave lesión del malagueño, aunque tras peinarlo no hay nada que mejore lo presente, el Málaga se queda con lo que tiene. Sin Escassi ni Luis Muñoz, la pareja titular en la medular, es más que probable que se busque un cambio de sistema con tal de reforzar el centro del campo.

Genaro, Jozabed, Ramón e Isma Gutiérrez son las alternativas para esa zona. Por aptitudes y naturaleza, quizá Genaro e Isma son los que más se asemejan al dúo malagueño en el caso de mantener el doble pivote pero la entrada de Jozabed es casi obligatoria por entidad, veteranía y calidad, debe ser su momento. Optar por tres medios y sacrificar a un delantero ya pulula por la cabeza de José Alberto, que perdería quizá potencial en el área rival pero aplacaría lo que se pierde en el medio con más piernas, asegurando estabilidad.

Brandon parece difícil de mover del once por lo que apuntaría a 9 titular, aunque no se debe olvidar que Sekou ya tuvo sus primeros minutos ante el Gijón y podría tener su oportunidad de inicio. No hay motivos para ver más cambios en el once con Paulino y Kevin muy seguros en los extremos y una zaga que, pese las últimas derrotas, parece segura. La portería, pese al runrún con Dani Martín, no vivirá cambios.

El Fuenlabrada llega con la baja sensible de Rubén Pulido, que obligará a Oltra a modificar su zaga. Juanma apunta a pareja de Diéguez. El ex Álex Mula vuelve a Málaga, aunque Pedro León e Iban Salvador son indiscutibles.