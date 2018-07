Prueba final buscando oro

Se han escurrido los días entre los dedos. Casi sin darse cuenta el Málaga pone punto y final a su concentración de pretemporada. Días intensos en Estepona y alrededores. Partidos y sesiones con una escuadra en la que hay menos bajas y altas de las que cabría esperar a estas alturas. Aunque todo habría quedado en un plano secundario si las sensaciones fueran otras, pero a pesar de la mano del técnico, los blanquiazules no están generando unas expectativas del otro mundo en el aficionado medio.

Se abandona el stage, que culmina con un encuentro amistoso más, el cuarto del verano. Será contra el Almería a las 19:00 horas en el Marbella Football Center, la segunda casa de este Málaga en construcción que sigue cimentándose en los mismos cimientos que lo mandaron a Segunda. Pero es lo que hay ahora mismo. El derbi de sabor mediterráneo será retransmitido por 101 Televisión Málaga y se podrá seguir por las plataformas digitales del club de Martiricos. Igual esta vez se ven goles malaguistas.

El único que ha habido hasta el momento tras 360 minutos fue obra de Jack Harper en la solitaria victoria blanquiazul de este verano. Ante el Extremadura y a escondidas, como escondido sigue el gol en su guarida. No quiere aparecer. Tampoco es que el Málaga pueda presumir actualmente de arsenal. Está En-Nesyri, con sus enérgicas y alborotadoras puestas en escena como referente. El club, que espera que Michael Santos deshoje su margarita, no trae hombres para la delantera con los que Muñiz pueda comenzar a moldear su idea de fútbol. Sólo tiene a varios chiquillos con más hambre que nombre.

El gol no debería ser una responsabilidad única de los delanteros propiamente dichos. Pero por más que la categoría sea inferior y distinta, los que no sabían embocar hace unos meses no se van a convertir ahora por arte de magia en referentes. Muchos no tienen ni la energía ni la mentalidad adecuada para ello. Pese a todo, el entrenador calla y trabaja con lo que tiene, tratando de sumar y de manejar sensibilidades porque ve que el tiempo corre y los que son serán los que estén (al menos, muchos más de los esperados) en Lugo en menos de un mes.

Ante el Valladolid, al menos, sí se vieron hechuras. Muñiz es un estajanovista, no conoce otra manera de moldear. El Málaga estaba huérfano de ello desde que se fue Javi Gracia. Es un comienzo.