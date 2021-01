Público en el Málaga CF-Granada CF, una posibilidad

Desde que el 8 de marzo de 2020 se jugara un Málaga-Zaragoza en La Rosaleda, justo en la época en la que comenzaban los efectos devastadores de la pandemia que llevarían al confinamiento una semana después, no ha habido un partido con público en el coliseo malaguista. Y hay opción de que puede volver un grupo restringido de espectadores el próximo fin de semana en el duelo ante el Granada de Copa del Rey.

Se ha visto público en partidos de Copa del Rey en estadios de Segunda B o Tercera. Y ahora puede verse también en campos de Segunda. El CSD considera competiciones profesionales a las ligas de Primera y Segunda y la ACB. Es por ello que en otros deportes o categorías inferiores de fútbol o baloncesto puede haber público en las gradas. Y no hay una restricción específicas para los partidos de Copa. Como sucedía con la Eurocup de baloncesto, cuando el Unicaja pudo llevar público en ciertos partidos de la primera fase, la competencia es autonómica, no estatal, sobre los eventos deportivos. E igual que hubo público en Linares para ver al Sevilla esta semana puede haberlo en La Rosaleda. El asunto es cuánto y si compensa abrir las puertas. Ya se vio en el partido del Rincón ante el Alavés de la primera ronda que abrir el coliseo de Martiricos para una cantidad muy restringida de público no era rentable. Otro asunto es la incongruencia de que sí pueda haber público en Copa y no en Liga.

🔍🗺 Este es el mapa de #Andalucía de niveles preventivos por distritos sanitarios desde el 11 de enero y sus correspondientes medidas.Cuida de tiCuida de todosCuida de #Andalucía 💚 pic.twitter.com/isb3pwI7HV — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) January 9, 2021

No hay ninguna mención específica del último BOJA publicado sobre la asistencia a eventos deportivos, pero en la comunicación de la Junta para zona 3 (en la que está toda la provincia de Málaga) se permite la ocupación de instalaciones deportivas en un 65% , pero con un tope de 400 personas, que sería las que podrían asistir a ese partido. El Málaga sopesa si hay alguna excepción que permita acudir a más espectadores que esos 400 a un recinto que puede acoger hasta 30.000 y si es logísticamente realizable y rentable.