"Queda una liga exprés que no tiene nada que ver con antes del parón"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, ha estado en el canal Fondo Segunda de Youtube y ha charlado largo y tendido de fútbol de Segunda División. El técnico de los malacitanos también departió sobre la situación actual de la competición en la categoría: "Para que venga lo mejor en el futuro hay que mejorar en el presente, y el presente ahora mismo es desconcertante por todo. Es una incertidumbre que no sabemos qué va a ocurrir. Hay que esperar a que pase toda esta pesadilla y si se puede o no volver a competir. Vamos a ver qué ocurre. Quedan 11 partidos, queda una una Liga exprés que no tiene nada que ver con los equipos que han acabado anteriormente. Lo único que tiene igual son los puntos con los que vamos a partir. A partir de ahí vamos a encontrar equipos totalmente diferentes a como se había acabado el parón. Esperamos que sigamos con la trayectoria que llevábamos, será una incertidumbre porque es novedoso para todos".

Además, fue cuestionado por su futuro: "¿Si me veo entrenando al Málaga? Ojalá, sería que hemos cumplido los objetivos y todos estaríamos contentos. ¿Objetivos para el año que viene? Dependerá de la situación economica del club, contractual de la plantilla, lo que me marco ahora es el presente".

En lo referente a si espera una temporada nula por la crisis que ha provocado el coronavirus COVID-19, el prepardor tiene una postura conciliadora: "Es un momento de unir y las palabras que podamos decir, hay que medirlas y usarlas bien, las palabras ahora mismo son armas. Lo mas importante es que si se vuelve a competir es porque gracias a Dios toda esta pesadilla ha pasado y habrá seguridad. Nuestra vida social está en segundo plano, hay gente falleciendo, contagiándose y cada uno tiene que estar en su contexto: quedarnos en casa. Sólo podemos estar preparados por si se vuelve a competir, porque será la mejor señal de que se puede competir con un nivel de seguridad alto para todos. Tenemos que estar unidos todos, todas las instituciones, no es momento de pensar en lo que queremos, sino en lo que es mejor para la sociedad. Es la mejor idea en ese aspecto, en este mundo de depredadores y de egos hay que dejarlos un poco al lado y mirar que esta situaciónes algo que nos ha cambiado la vida absolutamente a todos".