"Queremos hacer un esfuerzo"

El director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, acompañó a Pawel Kieszek en su presentación oficial. Como suele, no quiso hablar de cosas que no estuviesen relacionadas con el protagonista del día, pero al menos sí dio una breve pincelada sobre el mercado. "¿Si Pawel será el último fichaje hasta enero? No sabría que decir, sinceramente, estamos sondeando el mercado. Se han quedado muchísimos jugadores libres, nuestro trabajo es seguir peinando el mercado. Si tenemos la oportunidad de incorporar a algún jugador que esté libre y que pueda mejorar la plantilla, lo vamos hacer. El club está dispuesto a hacer un esfuerzo. La intención es de incorporar algún jugador más, pero no sabemos si será posible. El club quiere mejorar la plantilla", resumió Caminero. A quién le queda un margen de un millón de euros para fichajes aproximadamente, según informó El Desmarque.

También contó cómo se produjo el fichaje de Kieszek: "Nosotros buscábamos una oportunidad que tuviéramos. Vimos las cualidades de los porteros que había en el merado. Él sabe la referencia que teníamos de él dos o tres días antes del cierre del mercado. Habíamos hablado antes con Alfredo, director general del Córdoba, y lo teníamos muy claro: después de todos los filtros que hicimos quedaron él y otro portero. Por tema de cercanía, conoce la categoría".