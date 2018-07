Rafa Gil ya ejerce oficialmente

Rafa Gil ya es oficialmente nuevo Director de La Academia. El club oficializó ayer su contratación para las próximas dos temporadas. El toloxeño inicia así su tercera etapa dentro de la estructura del Málaga, ésta la de mayor responsabilidad a su espalda tras curtirse lejos de la provincia. Aunque cabe destacar que Gil ya lleva varios días ejerciendo como tal, a la espera de la firma que dejara todo pactado.

"Es un reto, una gran ilusión y una oportunidad poder dirigir esta magnífica cantera que tenemos", decía el toloxeño en sus primeras palabras como Director de La Academia: "Yo vengo de la cantera. Yo empecé en esta casa entrenando al Alevín C. He podido entrenar en todas las categorías y me siento muy identificado con el club".

Rafa Gil ya lleva varios días tomando diferentes decisiones con respecto al organigrama estructural de La Academia. Suya es la apuesta por Francis Bravo, hasta hace unos días técnico del Rincón de Tercera División y ahora entrenador del Juvenil A blanquiazul, cargo que dejó David Cabello hace semanas. Entre sus tareas está cerrar y acordar todos los banquillos de cada equipo de la cantera. Sobre esto apunta que "estamos reuniéndonos con todos los entrenadores, pronto tendremos los cuerpos técnicos cerrados y a pleno rendimiento. Intentaremos hacer las cosas con corazón y todo lo mejor para que los jugadores puedan llegar al primer equipo, que es nuestro reto en La Academia".

Sobre el Atlético Malagueño, que entrena Dely Valdés, también tuvo palabras: "He estado tres años en el filial y soy un seguidor nato cuando he estado fuera. El ascenso nos va a dar un plus para poder tener jugadores que acorten el salto ahora de Segunda B a Segunda, más cortito pero muy ilusionante el tener el filial este año en Segunda B".

Rafa Gil vuelve al Málaga tras una etapa como director y entrenador de proyectos internacionales de La Liga en Dubai y Abu Dhabi. Allí también estuvo coordinando con doce técnicos a su cargo el Centro de Alto Rendimiento de Dubai. En su currículo también resalta su etapa de scouting en Inglaterra para el Espanyol o la de preparador y asistente de la sub 17 y absoluta de Arabia Saudí, respectivamente.

Sobre la Ciudad Deportiva en Arraijanal también se manifestó: "Es nuestro sueño, todos los que somos malagueños y malaguistas. Es el plus que le falta a este club para ese gran crecimiento que ha tenido en estos últimos años. La propiedad está intentando que esté lista para el año que viene, para todos los chavales va a ser un plus impresionante".