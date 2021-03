Ramis, contra la "alegría" del Málaga CF

Luis Miguel Ramis, entrenador del Tenerife, atendió a los medios de comunicación antes del viaje que su equipo tiene que realizar a Málaga, donde se enfrentará a los blanquiazules. "Hay que hacer un partido completo. Nos va a proponer muchísimo ritmo, muchísima intensidad. El Málaga es un equipo atrevido, que te viene a buscar arriba. Muy agresivo, el equipo con más recuperaciones de balón en campo rival, lo cual supone tener que manejar esas situaciones para ser fiables y no cometer errores. Intentaremos llevar el partido con nuestras características al lugar en el que el rival se sienta más incómodo", dijo.

"Tiene muchos jugadores en plantilla y muchos que ha utilizado durante la temporada con fichas del filial. Ciertamente, han conseguido que muchos tengan participación. Que propongan unos partidos de mucha competición, de mucha exigencia. Equipo atrevido, que mira hacia adelante, que es agresivo. Tiene velocidad por fuera, presencia en el área y que es muy agresivo, insisto, en sus duelos individuales. Intentaremos contrarrestar ese ímpetu y alegría de un equipo que se ve con buenos ritmos, buena velocidad de balón, incisivo en el uno contra uno y mucha progresión al área de sus jugadores. Intentaremos aprovechar los espacios que creemos que nos va a dejar, ahí nosotros somos fuertes y trataremos de hacer un partido completo", continuó diseccionando el técnico.

Los chicharreros no terminan de encontrarse a domicilio, pero Ramis lo relativizó: "La sensación que tengo fuera de casa y en casa es que tenemos que dar pasos adelante para hacernos más incómodos y más fuertes. Conseguir buenos resultados. En casa nos estamos sintiendo más cómodos, reconocemos mejor nuestro espacio. Es la misma idea con la que vamos fuera, somos conscientes de la importancia del partido que nos viene por delante. Llevamos algunas jornadas fuera de casa sin sumar, vamos con la idea de revertir esa situación".

Del próximo derbi canario escapó sin pestañear: "No estoy pensando en el derbi, no es que desaparezca de nuestra cabeza pero no lo hace tampoco el Mirandés o el Logroñés. Pero mi mensaje es Málaga, Málaga y Málaga. No me he desviado de eso".