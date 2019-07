"Desde que llegué al Málaga con 12 años siempre he pensado en llegar hasta aquí. Sinceramente, es un orgullo y una satisfacción que todo el trabajo de años atrás lleva a su éxito y da sus frutos". Ramón Enríquez está viviendo un sueño, pero es real y es el fruto de muchos años de trabajo. El canterano habló para los medios del club y analizó esta experiencia.

Ramón todavía sigue esperando más del fútbol, cómo no: "Siempre se sueña con estos momentos. La pretemporada con el primer equipo ya es un sueño y ojalá algún día pueda estar en la plantilla del primer equipo del Málaga y poder debutar en La Rosaleda”.

El granadino recuerda sus primeros pasos: “Me he criado en Órgiva, un pueblo de 5.000 o 6.000 habitantes. Allí la verdad que cuando empecé a jugar a fútbol con cuatro o cinco años con mi hermana, no había instalaciones que puede haber en cualquier sitio y jugábamos en arena y tal. Siempre he tenido muy claro que me ha gustado el deporte, el fútbol sobre todo, y desde bien pequeño jugando con la pelota”.

Así se define el canterano: "Un jugador cuanto más polivalente sea, mucho mejor. A mí en el ámbito en el que juegue no me importa, pero sí me gusta recibir el balón, llevar el ritmo del partido y no tener miedo a pedir el balón y tenerlo”.

Sobre la relación con el entrenador del primer equipo, todo elogios: “Víctor nos da mucha confianza y mucha tranquilidad y esto es muy importante. Nos pide que seamos nosotros mismos, que estemos tranquilos y juguemos como venimos jugando años atrás y que si hay un fallo no pasa nada, que todos nos equivocamos”.

Por supuesto, espera poder demostrar en los amistosos lo que lleva dentro: “No son dos semanas, es mucho más tiempo que piensas que algún día llegará este momento. Tanto yo como mis compañeros tenemos muchísimas ganas de empezar la pretemporada de partidos”.

En la imagen se le ve rapado, algo que llegó después de que le dejaran la cabeza hecha un Picasso. Los nuevos tienen que recibir las novatadas del equipo. “A nuestros compañeros ya nos habían comentado que hacían este tipo de cosas, pero sin problema, seguimos igual”, cerró.